У США допускають напад Росії на Україну після закінчення Олімпійських ігор

Москва шукає привід для нападу на Україну, розповсюджуючи фейки у ЗМІ, впевнені в США.

У США заявили, що Росія може вторгнутися до України під час або після закінчення Олімпійських ігор. Про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс, пише "Голос Америки".

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За словами американського чиновника, російських військових на кордоні з Україною стає "більше, а не менше, і вони висуваються на бойові позиції".

"Це (вторгнення, — ред.) може статися завтра, це може статися наступного тижня. Це може статися до закінчення Олімпіади. Це може статися після завершення Олімпійських ігор", — сказав Прайс.

У свою чергу, прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що РФ шукає привід для наступу, розповсюджуючи дезінформацію у ЗМІ. Йдеться, зокрема, про історію виявлення масових поховань мирних жителів, нібито вбитих українськими військовими на Донбасі.

Вона зазначила, що план нападу під сфабрикованим приводом допускали президент Джо Байден та держсекретар Ентоні Блінкен.

"Ми бачили, як ця тактика використовувалася в минулому (...) Ми очікуємо цілої низки хибних повідомлень та приводів, які можуть передувати вторгненню", — сказала Псакі.

Прессекретарка додала, що російські війська, як і раніше, поблизу українського кордону, попри заяви Кремля про відведення частини військовослужбовців із регіону.

"Є те, про що Росія говорить, і те, що Росія робить, і ми дуже уважно стежимо за тим, які кроки вони роблять на кордоні", — підсумувала Псакі.

Нагадаємо, у Міноборони Росії заявили про відведення частини військ від українських кордонів.

У зв'язку з цим американський літак і БПЛА взялися за розвідку обстановки на українських кордонах.