Зеленский попросил помощь Италии в организации встречи с Путиным — премьер Драги

Италийский политик утверждает, что организовать такую встречу будет не просто, но Италия попытается это сделать. Премьер-министр Драги не исключил поездку в Россию в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании устроить разговор с Владимиром Путиным на фоне возможного вторжения России в Украину. Зеленский попросил посредничество в этом вопросе у Италии, а также у других стран. Об этом заявил итальянский премьер-министр Марио Драги во время разговора с журналистами в Брюсселе, сообщает итальянское издание BlogSicilia.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Драги, решить такой вопрос будет непросто, но Италия попытается организовать встречу лидеров двух государств. Он добавил, что Зеленский обращался за помощью и к другим европейским странам. Кроме того, посадить за стол переговоров Путина и Зеленского является ключевой целью. Премьер Драги не исключил поездку в Росиию в ближайшее время.

"Зеленский во время вчерашнего телефонного разговора спросил о возможности поговорить с Путиным, чтобы узнать, может ли Италия помочь ему на этом фронте. Такая же просьба была адресована сегодня и другим. Очевидно, это будет непросто, но цель такова: добиться того, чтобы президент Путин и президент Зеленский сели за один стол. Это будет непросто, но цель состоит в том, чтобы президенты России и Украины сели за один стол", — заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

Накануне Зеленский рассказал журналистам, что готов ко встрече с Владимиром Путиным в любом формате. Кроме того, президент Украины предложил российскому президенту провести телефонный разговор. Он добавил, что был готов к диалогу весь свой президентский срок, но Россия не готова общаться с украинской властью.

"Как только Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, о двусторонних отношениях, поверьте мне, каждый раз мы фиксируем все эти выходы в медиа и каждый раз после этого мы делаем в том или другом виде запрос России, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться", — заявил лидер Украины.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что Зеленский готов ко встрече с Путиным в Турции. По словам турецкого лидера, страны Европы и США не смогли поспособствовать решению кризиса между Украиной и Россией. Он считает, что сейчас нужно выбрать дату и место будущей встречи. Эрдоган полагает, что встреча двух лидеров поспособствует "новой формации безопасности" в регионе.

Ранее Владимир Зеленский ответил на приглашения главы МИД России Сергея Лаврова посетить Россию для переговоров о нормализации отношений двух стран, но без обсуждения вопросов Донбасса. Украинский президент ответил, что хочет встречаться с российской властью в любом месте и не боится любого формата переговоров. Однако не видит смысла в общении, если тема войны на Донбассе не будет подниматься между представителями двух стран.