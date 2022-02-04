Зеленский согласился на встречу с Путиным в Турции, — Эрдоган

США и Европа не смогли ничего сделать в решении кризиса между Россией и Украиной, считает турецкий лидер. По его словам, сейчас важно выбрать дату встречи двух президентов.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о согласии его украинского коллеги Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции. Об этом Эрдоган сообщил в интервью турецкому телеканалу CNN Turk по итогам визита в Украину.

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Турецкий лидер акцентировал внимание на важности встречи и в беседе с Зеленским "увидел договоренность по этому вопросу".

[ + – ] Зеленский и Эрдоган встречались в Мариинском дворце

"Мы получили положительный отклик на приглашение о том, что Путин после возвращения из Китая посетит Турцию. Сейчас мы выберем дату. Потом, надеюсь, проведем встречу Путина и Зеленского. Наша договоренность с господином Зеленским была именно по этому вопросу", – заявил Эрдоган.

Он полагает, что встреча двух президентов послужит импульсом для создания "новой формации безопасности" в регионе.

"Запад ничего не сделал"

Реджеп Эрдоган в интервью СNN Turk раскритиковал шаги США и Европы в попытках снять военную напряженность между РФ и Украиной.

"Запад пока ничего не сделал для решения вопроса. Власти Европы не могут найти выход. Ранее мы видели, как (бывший канцлер Германии Ангела) Меркель искала выходы и действительно могла найти ключ к решению. Такого лидера на данный момент там не осталось", – отметил он.

Президент США Джо Байден, по мнению главы Турции, тоже не показал результативный подход.

[ + – ] Байден не раз заверял Зеленского в поддержке со стороны Вашингтона Фото: CNN

"На встречах, проведенных министрами иностранных дел, пока не зафиксировано никакого продвижения к результату. Мы ясно видим это", – констатировал он.

Эрдоган также уверен, что нагнетание истерии в международных СМИ конфликта между Украиной и Россией принесет больше вреда, чем пользы.

Готов ли Кремль к встрече Путина и Зеленского?

В Кремле не стали отвергать возможность встречи президентов России и Украины. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин "готов ради дела встречаться с кем угодно и важен результат этих переговоров".

По его словам, в Кремле хотели провести эту встречу несколько лет назад и обвинили Украину в неисполнении "предыдущих договоренностей", в частности Минских соглашений.

[ + – ] В Кремле говорят о трудностях встреч на высшем уровне Фото: Lenta.ru

"Очень трудно говорить о каких-то встречах на высшем уровне. Потому что все-таки они должны быть подготовлены, не должны быть спонтанными, безрезультативными и несодержательными. Пока с подготовкой мы хромаем", — заметил Песков.

Напомним, что Зеленский 3 февраля поблагодарил Эрдогана за его предложение стать посредником в переговорах с РФ. По словам президента Украины, "не имеет значения, где именно поставится точка в войне на Донбасcе".

Президент Турции предлагал еще 20 января устроить встречу Зеленского и Владимира Путина "с глазу на глаз". В Офисе президента Украины в комментарии Фокусу назвали такую идею "важным шагом".

Отметим, что 3 февраля в Киеве подписали соглашение о зоне свободной торговли Украины и Турции. В Анкаре согласилась убрать пошлины на более чем 10 тысяч украинских товаров.