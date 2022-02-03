В Киеве подписали соглашение о зоне свободной торговли с Турцией: чем оно выгодно Украине

Анкара согласилась убрать пошлины на более чем 10 тысяч товарных позиций, что составляет 95% от общего объема экспорта Украины. Также был открыт рынок для нашего металла и промышленных товаров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турции Мехмет Муш 3 февраля подписали в Киеве соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ). Об этом стало известно по итогам церемонии подписания документов, на которой присутствовали лидеры двух государств.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал подписание соглашения историческим моментом.

"Мы прошли долгий трудный путь, чтобы открыть новые горизонты нашего сотрудничества. Это новые возможности для бизнеса, новые рынки, новые достижения и прибыли, новые рабочие места и инвестиции, увеличение ВВП наших государств ", — сказал он.

Какие выгоды для Украины?

По данным Министерства экономики Украины, в рамках ЗСТ Турция уберет торговые пошлины на 10 337 товарных позиций, 95% от общего количества товаров, которые экспортирует Украина. На 1348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты.

Украина получит улучшенные условия экспорта на турецкий рынок переработанной аграрной продукции. Также соглашение полностью отменяет пошлины Турции на промышленную продукцию.

Документ позволяет Украине применить экспортную пошлину на вывоз металлолома, а Турция откроет рынок для украинского металла.

[ + – ] Более 500 товаров из металла не будут облагаться турейкими пошлинами

"На 510 из 840 товаров из металла устанавливается нулевая пошлина. Еще на 130 – частичное уменьшение пошлин, что дает Украине преимущества по сравнению с российским металлом. Для 167 товаров металлургии предоставляются квоты как минимум на 411 тыс. тонн", – проинформировало министерство.

По условиям соглашения, Украина сохранит пошлины на подержанные автомобили и товары секонд-хенда, а также установит на 3 и 5 лет переходные периоды пошлин для транспортных средств и продукции легкой промышленности.

Производимый из турецкого сырья товар после запуска соглашения будет считаться украинским и сможет беспошлинно продаваться на рынках Европы по сертификату EUR1, добавили в Минэкономики.

В министерстве ожидает, что соглашение о ЗСТ с Турцией ежегодно принесет 2,2% к ВВП Украины и 2,6% к доходам домохозяйств.

Отметим, что по итогам прошлого года объем двусторонней торговли между Турцией и Украиной вырос на 59% до 7,4 млрд долларов. Украина экспортировала в Турцию товаров на 4,1 млрд долларов, а импортировала – на 3,2 млрд долларов.

Проблемные места соглашения

Документ согласовали еще с 2010 года, но долгое время Украина и Турция не могли прийти к консенсусу по сельскохозяйственной и промышленной группам товаров.

Украину также беспокоили вопросы по текстильной промышленности, а Турция считала, что импорт помидоров и пшеницы будет угрожать внутреннему рынку. В ноябре прошлого года Зеленский с Эрдоганом обсудили завершение подготовки соглашения о ЗСТ.

Эрдоган в августе 2019 года встречался с Зеленским и заявлял о завершении переговоров по формированию соглашения о ЗСТ.