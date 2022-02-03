У Києві підписали угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною: чим вона вигідна Україні

Анкара погодилася прибрати мита більш ніж на 10 тисяч товарних позицій, що становить 95% від загального обсягу експорту України. Також було відкрито ринок для нашого металу та промислових товарів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш 3 лютого підписали у Києві угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ). Про це стало відомо за підсумками церемонії підписання документів, де були присутні лідери двох держав.

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Президент України Володимир Зеленський назвав підписання угоди історичним моментом.

"Ми пройшли довгий важкий шлях, щоб відкрити нові горизонти нашої співпраці. Це нові можливості для бізнесу, нові ринки, нові досягнення та прибутки, нові робочі місця та інвестиції, збільшення ВВП наших держав", — сказав він.

Які вигоди для України?

За даними Міністерства економіки України, у межах ЗВТ Туреччина прибере торгове мито на 10 337 товарних позицій, 95% від загальної кількості товарів, які експортує Україна. На 1348 товарних позицій діятимуть тарифні квоти.

Україна отримає покращені умови експорту на турецький ринок переробленої аграрної продукції. Також угода повністю скасовує мита Туреччини на промислову продукцію.

Документ дозволяє Україні застосувати експортне мито на вивіз металобрухту, а Туреччина відкриє ринок для українського металу.

[ + – ] Понад 500 товарів з металу не обкладатимуться турецьким митом

"На 510 із 840 товарів із металу встановлюється нульове мито. Ще на 130 – часткове зменшення мит, що дає Україні переваги порівняно з російським металом. Для 167 товарів металургії надаються квоти щонайменше на 411 тис. тонн", – поінформувало міністерство.

За умовами угоди, Україна збереже мита на вживані автомобілі та товари секонд-хенду, а також встановить на 3 та 5 років перехідні періоди мит для транспортних засобів і продукції легкої промисловості.

Товар, що виробляється з турецької сировини після запуску угоди, буде вважатися українським і зможе безмитно продаватися на ринках Європи за сертифікатом EUR1, додали в Мінекономіки.

У міністерстві очікують, що угода про ЗВТ із Туреччиною щороку принесе 2,2% до ВВП України та 2,6% до доходів домогосподарств.

Зазначимо, що за підсумками минулого року обсяг двосторонньої торгівлі між Туреччиною та Україною зріс на 59% до 7,4 млрд доларів. Україна експортувала до Туреччини товарів на 4,1 млрд доларів, а імпортувала – на 3,2 млрд доларів.

Проблемні місця угоди

Документ узгодили ще з 2010 року, але довгий час Україна й Туреччина не могли дійти консенсусу щодо сільськогосподарської та промислової груп товарів.

Україну також турбували питання щодо текстильної промисловості, а Туреччина вважала, що імпорт помідорів і пшениці загрожуватиме внутрішньому ринку. У листопаді минулого року Зеленський із Ердоганом обговорили завершення підготовки угоди про ЗВТ.

Ердоган у серпні 2019 року зустрічався із Зеленським і заявляв про завершення переговорів щодо формування угоди про ЗВТ.