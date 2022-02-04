Зеленський погодився на зустріч із Путіним у Туреччині, — Ердоган

США та Європа не змогли нічого зробити у вирішенні кризи між Росією та Україною, вважає турецький лідер. За його словами, зараз важливо обрати дату зустрічі двох президентів.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про згоду його українського колеги Володимира Зеленського зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Туреччині. Про це Ердоган повідомив в інтерв'ю турецькому телеканалу CNN Turk за підсумками візиту до України.

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Турецький лідер акцентував увагу на важливості зустрічі й у розмові із Зеленським "побачив домовленість з цього питання".

[ + – ] Зеленський та Ердоган зустрічалися у Маріїнському палаці

"Ми отримали позитивний відгук на запрошення про те, що Путін після повернення з Китаю відвідає Туреччину. Зараз ми оберемо дату. Потім, сподіваюся, проведемо зустріч Путіна та Зеленського. Наша домовленість із паном Зеленським була саме з цього питання", — заявив Ердоган.

Він вважає, що зустріч двох президентів стане імпульсом для створення "нової формації безпеки" в регіоні.

"Захід нічого не зробив"

Реджеп Ердоган в інтерв'ю СNN Turk розкритикував кроки США та Європи у спробах зняти військову напругу між РФ та Україною.

"Захід поки що нічого не зробив для вирішення питання. Влада Європи не може знайти вихід. Раніше ми бачили, як (колишня канцлерка Німеччини Ангела) Меркель шукала виходи і справді могла знайти ключ до вирішення. Такого лідера наразі там не залишилося", — наголосив він.

Президент США Джо Байден, на думку глави Туреччини, також не показав результативного підходу.

[ + – ] Байден неодноразово запевняв Зеленського в підтримці з боку Вашингтона. Фото: CNN

"На зустрічах, проведених міністрами закордонних справ, поки що не зафіксовано жодного поступу до результату. Ми чітко бачимо це", — констатував він.

Ердоган також упевнений, що нагнітання істерії у міжнародних ЗМІ конфлікту між Україною та Росією завдасть більше шкоди, ніж користі.

Чи готовий Кремль до зустрічі Путіна та Зеленського?

У Кремлі не відкидали можливості зустрічі президентів Росії та України. Як сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, Путін "готовий заради справи зустрічатися з будь-ким і важливий результат цих переговорів".

За його словами, у Кремлі хотіли провести цю зустріч кілька років тому та звинуватили Україну в невиконанні "попередніх домовленостей", зокрема Мінських угод.

[ + – ] У Кремлі говорять про труднощі зустрічей на найвищому рівні Фото: Lenta.ru

"Дуже важко говорити про якісь зустрічі на найвищому рівні. Тому що все-таки вони мають бути підготовлені, не повинні бути спонтанними, безрезультативними та незмістовними. Поки що з підготовкою ми кульгаємо", — зауважив Пєсков.

Нагадаємо, що Зеленський 3 лютого подякував Ердогану за його пропозицію стати посередником у переговорах з РФ. За словами президента України, "не має значення, де саме поставиться крапка у війні на Донбасі".

Президент Туреччини пропонував ще 20 січня влаштувати зустріч Зеленського і Володимира Путіна "віч-на-віч". В Офісі президента України в коментарі Фокусу назвали таку ідею "важливим кроком".

Зазначимо, що 3 лютого в Києві підписали угоду про зону вільної торгівлі України та Туреччини. В Анкарі погодилися прибрати мита більш ніж на 10 тисяч українських товарів.