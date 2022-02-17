Зеленський попросив допомогу Італії в організації зустрічі з Путіним — прем'єр Драґі

Італійський політик стверджує, що організувати таку зустріч буде непросто, але Італія спробує це зробити. Прем'єр-міністр Драґі не заперечив поїздку до Росії найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський висловив бажання влаштувати розмову з Володимиром Путіним на тлі можливого вторгнення Росії в Україну. Зеленський попросив посередництва в цьому питанні в Італії, а також в інших країнах. Про це заявив італійський прем'єр-міністр Маріо Драґі під час розмови з журналістами у Брюсселі, повідомляє італійське видання BlogSicilia.

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За словами Драґі, вирішити це питання буде непросто, але Італія спробує організувати зустріч лідерів двох держав. Він додав, що Зеленський звертався за допомогою і до інших країн Європи. Крім того, посадити за стіл переговорів Путіна та Зеленського є ключовою метою. Прем'єр Драґі не заперечив поїздку до Росії найближчим часом.

"Зеленський під час вчорашньої телефонної розмови запитав про можливість поговорити з Путіним, щоб дізнатися, чи може Італія допомогти йому на цьому фронті. Таке ж прохання було адресоване сьогодні й іншим. Очевидно, це буде непросто, але мета така: домогтися того, щоб президент Путін і президент Зеленський сіли за один стіл. Це буде непросто, але мета полягає в тому, щоб президенти Росії та України сіли за один стіл", — заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі.

Напередодні Зеленський розповів журналістам, що готовий до зустрічі з Володимиром Путіним у будь-якому форматі. Окрім того, президент України запропонував російському президенту провести телефонну розмову. Він додав, що був готовий до діалогу весь свій президентський термін, але Росія не готова до спілкування з українською владою.

"Щойно Росія публічно каже, що вона готова говорити про деескалацію, про двосторонні відносини, повірте мені, щоразу ми фіксуємо всі ці виходи в медіа і щоразу після цього ми робимо в тому чи іншому вигляді запит Росії, щоб ця зустріч у тому або іншому форматі відбулася. Крім публічної позиції, насправді вони не готові з нами спілкуватися", — заявив лідер України.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що Зеленський готовий до зустрічі з Путіним у Туреччині. За словами турецького лідера, країни Європи та США не змогли сприяти вирішенню кризи між Україною та Росією. Він вважає, що зараз потрібно обрати дату та місце майбутньої зустрічі. Ердоган вважає, що зустріч двох лідерів сприятиме "новій формації безпеки" в регіоні.

Раніше Володимир Зеленський відповів на запрошення глави МЗС Росії Сергія Лаврова відвідати Росію для переговорів щодо нормалізації відносин двох країн, але без обговорення питань Донбасу. Український президент відповів, що хоче зустрічатися з російською владою у будь-якому місці та не боїться будь-якого формату переговорів. Проте не бачить сенсу в спілкуванні, якщо тема війни на Донбасі не порушуватиметься між представниками двох країн.