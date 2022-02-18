У берегов Греции загорелся паром с 237 пассажирами на борту (видео)

На место возгорания немедленно выехали фрегат "Гидра", три вертолета, пять судов береговой охраны Греции и одно судно береговой охраны Италии.

В Ионическом море у берегов Греции загорелся итальянский паром Euroferry Olympia с пассажирами на борту. На корабле находилось 237 пассажиров, их всех эвакуировали на остров Корфу. Кроме того, на борту находился 51 член экипажа, они остались на месте пожара. Спасатели вовремя прибыли на место загорания. Об этом сообщает греческое издание Skai.gr.

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По неизвестной причине на третьей палубе пассажирского парома начался пожар. Сразу же после возгорания капитан на судне запросил эвакуацию, на место происшествия немедленно выехали фрегат "Гидра", три вертолета, пять судов береговой охраны Греции и одно судно береговой охраны Италии. Все пассажиры корабля живы, их эвакуировали с помощью спасательных шлюпок на остров Корфу. Сообщается, что экипаж корабля остался на месте, а паромом владеет итальянская компания Grimaldi Lines.

Происшествие случилось вскоре после отправления. Судно встало в районе греческого острова Эрикус. В этом месте проходит оживленный морской транспортный коридор между Грецией и Италией. Паром с людьми направлялся из греческой Игуменицы в итальянский порт Бриндизи.

Отмечается, что в районе моря, в котором находится горящее судно, дует умеренный северо-западный ветер силой 4 балла.

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