Біля берегів Греції спалахнув пором із 237 пасажирами на борту (відео)

На місце загоряння негайно виїхали фрегат "Гідра", три вертольоти, п'ять суден берегової охорони Греції та одне судно берегової охорони Італії.

В Іонічному морі біля берегів Греції спалахнув італійський пором Euroferry Olympia з пасажирами на борту. На кораблі було 237 пасажирів, їх усіх евакуювали на острів Корфу. Крім того, на борту був 51 член екіпажу, вони залишилися на місці пожежі. Рятувальники вчасно прибули на місце загоряння. Про це повідомляє грецьке видання Skai.gr.

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З невідомої причини на третій палубі пасажирського порома почалася пожежа. Одразу після загоряння капітан на судні запросив евакуацію, на місце події негайно виїхали фрегат "Гідра", три вертольоти, п'ять суден берегової охорони Греції та одне судно берегової охорони Італії. Усі пасажири корабля живі, їх евакуювали за допомогою рятувальних шлюпок на острів Корфу. Повідомляється, що екіпаж корабля залишився на місці, а поромом володіє італійська компанія Grimaldi Lines.

Пригода сталася невдовзі після відправлення. Судно стало в районі грецького острова Ерікус. Тут проходить жвавий морський транспортний коридор між Грецією та Італією. Пором із людьми прямував із грецької Ігумениці до італійського порту Бриндізі.

Зазначається, що в районі моря, в якому знаходиться судно, що горить, дме помірний північно-західний вітер силою 4 бали.

Нагадаємо, у Франції спалахнула фабрика, яка виробляла гроші. У місті Шамальєр у середу, 9 лютого, почалася пожежа на друкарні французького банку. Унаслідок пожежі постраждали 34 особи, 10 з них було госпіталізовано. За інформацією журналістів, тут щороку друкується приблизно 2,5 млрд банкнот євро й африканського франка.

Раніше повідомлялося, що в музеї "Шевченківський гай" у Львові сталася пожежа. Унаслідок вогню згоріли дві "Гуцульські хати" ХІХ століття. Рятувальники боролися з вогнем понад годину. Працівники музею повідомили, що разом із дерев'яними будинками у вогні постраждало понад 200 експонатів.