В Калифорнии медведь Йоги ломает домовладения местных жителей и мешает им отдыхать (видео)

Жители городка сами приучили медведя приходить к людям, подкармливая его. Теперь медведь весит 225-килограмм и все время ищет еду, ломая все вокруг.

В курортном городке Лейк-Тахо американского штата Калифорния, прикормленный людьми медведь стал причиной настоящего бедствия — он ломает домовладения и забирается в поисках еды в жилища людей, сообщает DailyMail.

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Горожане подкармливали бурого медведя, которому они дали прозвище Йоги до тех пор, пока он не растолстел до 225 килограмм. После этого животное стало приходить в поисках еды в город и ломать все вокруг. Сначала местные жители пытались отпугнуть его громкой музыкой, но это не подействовало. Потом они установили ловушку в виде металлического ящика на колесах, но Йоги оказался достаточно умен, чтобы не залезть в нее. В отчаянии люди обратились к властям.

[ + – ] Горожане пытались словить Йоги с помощью ловушки и даже написали на ней угрожающую надпись

"В правоохранительные органы поступило более 150 звонков с жалобами на медведя. Мы установили, что он повредил имущество как минимум 38 домовладений", — сказал представитель Калифорнийского департамента рыболовства и дикой природы Питер Тира.

Власти сообщили жителям города, что в случае отлова им придется усыпить Йоги. Однако, в защиту животного выступили зооактивисты общества "Лига медведей". Они заявили, что отправят медведя в заповедник.

"Мы связалась с директором заповедника дикой природы за пределами штата, который согласился принять этого медведя", — сообщила исполнительный директор организации Энн Брайант.

Кроме того, зоозащитники призвали не прикармливать в будущем диких животных, поскольку этим они лишь наносят им вред.

Напомним, пара из Коннектикута обнаружила крупного бурого медведя, который залег в спячку под крыльцом их дома. После обращения в полицию было решено не беспокоить животное и дожидаться, пока он сам уйдет, поскольку сейчас медведь не представляет опасности.

Ранее Фокус сообщал, что мать бросила дочь в вольер к медведю в Ташкенте. Животное не тронуло девочку и она осталась жива, и в настоящее время проходит лечение после перелома основания черепа.