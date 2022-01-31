Появилось видео, как мать бросила дочь в вольер к медведю в Ташкенте (видео)

Мать сделала это из-за депрессии, вызванной отъездом мужа. Ее дочь жива, и в настоящее время проходит лечение после перелома основания черепа

В Ташкенте (столица Узбекистана) мать бросила своего ребенка в вольер к кавказскому бурому медведю, находясь в депрессии после отъезда мужа. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы по уголовному делу о покушении на убийство, заведенному министерством по делам семьи Узбекистана, сообщает телеграм-канал 360 TV.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Присутствовавшие неподалеку посетители и сотрудники зоопарка пытались помешать матери бросить свою девочку вниз с высоты 5 метров, но у них не получилось.

[ + – ] Мать бросила девочку в вольер к медведю

Как ранее сообщал Фокус, медведь по кличке Зузу обнюхал девочку, и ушел. Сотрудники зоопарка заманили его во внутренний вольер, и закрыли там.

Трехлетнюю девочку осмотрели специалисты Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, и обнаружили перелом основания черепа, ушиб головного мозга и мягких тканей, а также черепно-мозговую травму. Администрация зоопарка взяла на себя все расходы по лечению ребенка.

Сотрудники зоопарка отметили, что если бы медведь повел себя так, как ведет себя в дикой природе, это происшествие могло бы иметь более трагические последствия.

Представитель Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов рассказал, что против матери девочки заведено уголовное дело, ей вменяется покушение на убийство. Причины, по которым она совершила этот поступок, начинают проясняться, женщина находилась в подавленном состоянии после отъезда мужа.

Тем временем, в Кении бабуин отобрал добычу у семейства гепардов. Он перекусил шею пойманной гепардами газели, и унес ее с собой.

Энтелодонтов, обитавших на нашей планете более 18 миллионов лет назад, называют "адскими свиньями". У них был крупный череп, а челюсть имела длинные клыки и тяжелые резцы. Энтелодонты откусывали жертвам головы, а затем поедали мясистые части их тел.