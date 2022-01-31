З'явилося відео, як мати кинула доньку у вольєр до ведмедя в Ташкенті (відео)

Мати зробила це через депресію, викликану від'їздом чоловіка. Її дочка жива, і нині відбувається лікування після перелому основи черепа.

У Ташкенті (столиця Узбекистану) мати кинула свою дитину у вольєр до кавказького бурого ведмедя, перебуваючи в депресії після від'їзду чоловіка. Тепер їй загрожує до 15 років ув'язнення в кримінальній справі про замах на вбивство, заведене міністерством у справах сім'ї Узбекистану, повідомляє телеграм-канал 360 TV.

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Відвідувачі та співробітники зоопарку, які були присутні неподалік, намагалися завадити матері кинути свою дівчинку вниз із висоти 5 метрів, але в них не вийшло.

[ + – ] Мати кинула дівчинку у вольєр до ведмедя

Як раніше повідомляв Фокус, ведмідь на прізвисько Зузу обнюхав дівчинку та пішов. Співробітники зоопарку заманили його у внутрішній вольєр і закрили там.

Трирічну дівчинку оглянули фахівці Республіканського наукового центру екстреної медичної допомоги та виявили перелом основи черепа, забій головного мозку та м'яких тканин, а також черепно-мозкову травму. Адміністрація зоопарку взяла на себе всі витрати на лікування дитини.

Співробітники зоопарку зазначили, що якби ведмідь повівся так, як поводиться в дикій природі, ця подія могла б мати трагічніші наслідки.

Представник Генпрокуратури Узбекистану Хаєт Шамсутдінов розповів, що проти матері дівчинки заведено кримінальну справу, її звинувачують у замаху на вбивство. Причини, через які вона зробила цей вчинок, починають прояснюватися, жінка перебувала в пригніченому стані після від'їзду чоловіка.

Тим часом у Кенії бабуїн відібрав здобич у сімейства гепардів. Він перекусив шию впійманої гепардами газелі та забрав її з собою.

Ентелодонтів, які мешкали на нашій планеті понад 18 мільйонів років тому, називають "пекельними свинями". У них був великий череп, а щелепа мала довгі ікла та важкі різці. Ентелодонти відкушували жертвам голови, а потім поїдали м'ясисті частини їхніх тіл.