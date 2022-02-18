У Каліфорнії ведмідь Йогі ламає домоволодіння місцевих жителів і заважає їм відпочивати (відео)
Жителі містечка самі привчили ведмедя приходити до людей, підгодовуючи його. Тепер ведмідь важить 225 кілограмів і весь час шукає їжу, ламаючи все навколо.
У курортному містечку Лейк-Тахо американського штату Каліфорнія підгодований людьми ведмідь став причиною справжнього лиха — він ламає домоволодіння та залазить у пошуках їжі в оселі людей, повідомляє DailyMail.
Городяни підгодовували бурого ведмедя, якому вони дали прізвисько Йогі, доти, доки він не погладшав до 225 кілограм. Після цього тварина почала приходити в пошуках їжі в місто та ламати все довкола. Спочатку місцеві жителі намагалися відлякати його гучною музикою, але це не подіяло. Потім вони встановили пастку у вигляді металевого ящика на колесах, але Йогі виявився досить розумним, щоб не залізти до неї. У розпачі люди звернулися до влади.
"До правоохоронних органів надійшло понад 150 дзвінків зі скаргами на ведмедя. Ми встановили, що він пошкодив майно як мінімум 38 домоволодінь", — сказав представник Каліфорнійського департаменту рибальства та дикої природи Пітер Тіра.
Влада повідомила жителям міста, що в разі відлову їм доведеться приспати Йогі. Проте на захист тварини виступили зооактивісти товариства "Ліга ведмедів". Вони заявили, що відправлять ведмедя до заповідника.
"Ми зв'язалася з директором заповідника дикої природи за межами штату, який погодився прийняти цього ведмедя", — повідомила виконавча директорка організації Енн Браянт.
Крім того, зоозахисники закликали не підгодовувати в майбутньому диких тварин, оскільки цим вони лише завдають їм шкоди.
Нагадаємо, пара з Коннектикуту виявила великого бурого ведмедя, який заліг у сплячку під ґанком їхнього будинку. Після звернення в поліцію було вирішено не турбувати тварину та чекати, поки вона сама піде, оскільки зараз ведмідь не становить небезпеки.
Раніше Фокус повідомляв, що мати кинула дочку у вольєр до ведмедя в Ташкенті. Тварина не зачепила дівчинку, і вона залишилася живою та зараз проходить лікування після перелому основи черепа.