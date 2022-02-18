У Каліфорнії ведмідь Йогі ламає домоволодіння місцевих жителів і заважає їм відпочивати (відео)

Жителі містечка самі привчили ведмедя приходити до людей, підгодовуючи його. Тепер ведмідь важить 225 кілограмів і весь час шукає їжу, ламаючи все навколо.

У курортному містечку Лейк-Тахо американського штату Каліфорнія підгодований людьми ведмідь став причиною справжнього лиха — він ламає домоволодіння та залазить у пошуках їжі в оселі людей, повідомляє DailyMail.

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Городяни підгодовували бурого ведмедя, якому вони дали прізвисько Йогі, доти, доки він не погладшав до 225 кілограм. Після цього тварина почала приходити в пошуках їжі в місто та ламати все довкола. Спочатку місцеві жителі намагалися відлякати його гучною музикою, але це не подіяло. Потім вони встановили пастку у вигляді металевого ящика на колесах, але Йогі виявився досить розумним, щоб не залізти до неї. У розпачі люди звернулися до влади.

[ + – ] Городяни намагалися зловити Йогі за допомогою пастки та навіть написали на ній загрозливий напис

"До правоохоронних органів надійшло понад 150 дзвінків зі скаргами на ведмедя. Ми встановили, що він пошкодив майно як мінімум 38 домоволодінь", — сказав представник Каліфорнійського департаменту рибальства та дикої природи Пітер Тіра.

Влада повідомила жителям міста, що в разі відлову їм доведеться приспати Йогі. Проте на захист тварини виступили зооактивісти товариства "Ліга ведмедів". Вони заявили, що відправлять ведмедя до заповідника.

"Ми зв'язалася з директором заповідника дикої природи за межами штату, який погодився прийняти цього ведмедя", — повідомила виконавча директорка організації Енн Браянт.

Крім того, зоозахисники закликали не підгодовувати в майбутньому диких тварин, оскільки цим вони лише завдають їм шкоди.

Нагадаємо, пара з Коннектикуту виявила великого бурого ведмедя, який заліг у сплячку під ґанком їхнього будинку. Після звернення в поліцію було вирішено не турбувати тварину та чекати, поки вона сама піде, оскільки зараз ведмідь не становить небезпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що мати кинула дочку у вольєр до ведмедя в Ташкенті. Тварина не зачепила дівчинку, і вона залишилася живою та зараз проходить лікування після перелому основи черепа.