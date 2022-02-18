Белый дом анонсировал выступление Байдена по ситуации в Украине

Ожидается, что глава Белого дома затронет тему наращивания российских войск вблизи украинкой границы.

Президент США Джо Байден выступит в пятницу в 23:00 по киевскому времени, чтобы прокомментировать ситуацию в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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"Президент Байден представит обновленную информацию о наших постоянных усилиях по сдерживанию и дипломатии, а также о наращивании Россией военных войск на границе с Украиной", — говорится в сообщении.

Журналисты CNN напоминают, что в последний раз Байден говорил о кризисе в Украине днем ранее. Тогда он заявил, что риск вторжения России в Украину "очень высок, потому что они не вывели ни одного из своих войск".

"Во-первых, они перебросили больше войск. Во-вторых, у нас есть основания полагать, что они участвуют в операции под ложным флагом, чтобы получить повод для вторжения. У нас есть все признаки того, что они готовы войти в Украину, напасть на Украину", — цитирует издание американского лидера.

Байден и раньше предсказывал российское вторжение в Украину, но тогда его прогнозы сводились к тому, что глава Кремля Владимир Путин еще не принял решение. 17 февраля он высказался более определенно, через день после того, как официальные лица США заявили, что в Украину прибыло еще семь тысяч российских войск, что опровергает предыдущие заявления России об отступлении.

Также глава Белого дома заявил, что вторжение РФ в Украину может произойти в ближайшие несколько дней.

Напомним, ранее Джо Байден обратился к российскому народу и сказал, что РФ не является мишенью для НАТО, но США будут осознанно участвовать в войне, если Москва решит вторгнуться в Украину.

Еще американская разведка сообщила, что Россия на самом деле не отводила войска от украинских границ, а наоборот — стянула больше военных сил.