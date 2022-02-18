Білий дім анонсував виступ Байдена щодо ситуації в Україні

Очікується, що голова Білого дому торкнеться теми нарощування російських військ поблизу українського кордону.

Президент США Джо Байден виступить у п'ятницю о 23.00 за київським часом, щоб прокоментувати ситуацію в Україні. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

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"Президент Байден надасть оновлену інформацію про наші постійні зусилля щодо стримування та дипломатії, а також про нарощування Росією військових формувань на кордоні з Україною", — йдеться в повідомленні.

Журналісти CNN нагадують, що востаннє Байден говорив про кризу в Україні напередодні. Тоді він заявив, що ризик вторгнення Росії в Україну "дуже високий, тому що вони не вивели жодного зі своїх військ".

"По-перше, вони перекинули більше військ. По-друге, у нас є підстави вважати, що вони беруть участь в операції під неправдивим прапором, щоб отримати привід для вторгнення. У нас є всі ознаки того, що вони готові увійти до України, напасти на Україну", — цитує видання американського лідера.

Байден і раніше передбачав російське вторгнення в Україну, але тоді його прогнози зводилися до того, що глава Кремля Володимир Путін ще не ухвалив рішення. 17 лютого він висловився більш визначено через день після того, як офіційні особи США заявили, що в Україну прибуло ще сім тисяч російських військ, що спростовує попередні заяви Росії про відступ.

Також глава Білого дому заявив, що вторгнення РФ в Україну може відбутися в найближчі кілька днів.

Нагадаємо, раніше Джо Байден звернувся до російського народу і сказав, що РФ не є мішенню для НАТО, але США усвідомлено братимуть участь у війні, якщо Москва вирішить вторгнутися в Україну.

Ще американська розвідка повідомила, що Росія насправді не відводила війська від українських кордонів, а навпаки, стягнула більше військових сил.