"Руки прочь от Украины": В Москве разогнали антивоенную акцию (фото, видео)

Сначала на участников акции напали члены прокремлевской группировки, затем их задержала полиция.

20 февраля на Пушкинской площади Москвы полиция задержала восьмерых участников одиночных пикетов против войны с Украиной. Среди задержанных, 80-летний правозащитник Лев Пономарев. Об этом сообщает издание ОВД-News.

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Также силовики задержали Михаила Кригера, Николая Рекубратского, Юрия Самодурова, Михаила Удимова, Анну Кречетову, Александра Мацкевича и Ольгу Мазурову.

Участники акции держали в руках плакаты с лозунгами: "Школы и больницы вместо бомб и снарядов", "Руки прочь от Украины", "Долой власть чекистов", "Россия, не трогай Украину", "Нет войне с Украиной", "Свободу украинским политзаключенным" и "Нет оправдания войне".

[ + – ] Разгон антивоенной акции в Москве. Фото: Telegram/Sota [ + – ] Разгон антивоенной акции в Москве. Фото: Telegram/Sota [ + – ] Разгон антивоенной акции в Москве. Фото: Telegram/Sota

Как рассказал в комментарии "Эху Москвы" Лев Пономарев (комментарий он давал сидя в полицейском автозаке), перед началом акции ее пытались сорвать "участники прокремлевского движения "Серп".

Отметим, что в РФ действует так называемое "Русское освободительное движение "SERB". Эта националистическая группировка была создана в 2014 году участниками пророссийских беспорядков на востоке Украины. Среди прочего, они участвовали в попытке штурма Харьковской облгосадминистрации. Позже члены группировки бежали в РФ, где начали преследовать российских оппозиционеров.

19 февраля, добавляет ОВД-News, полиция задержала на Красной площади Москвы активиста Ивана Филюшина. Он с листком бумаги, на котором было написано "Нет войне", прошел от метро "Лубянка" до Красной площади, где его и задержали. На Филюшина составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение правил организации митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Как ранее писал Фокус, РФ и Беларусь решили продолжить "проверку сил реагирования Союзного государства" после завершения военных учений "Союзная решимость-2022". Как заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин,это решение принято в связи "с нарастанием военной активности у границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе".

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью BBC заявил, что по данным разведки, Россия "в каком-то смысле" уже начала претворять в жизнь план нового вторжения в Украину. По данным Джонсона, в результате российского удара Киев, якобы, будет окружен.