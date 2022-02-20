"Руки геть від України": У Москві розігнали антивоєнну акцію (фото, відео)
Спочатку на учасників акції напали члени прокремлівського угруповання, потім їх затримала поліція.
20 лютого на Пушкінській площі Москви поліція затримала вісьмох учасників одиночних пікетів проти війни з Україною. Серед затриманих 80-річний правозахисник Лев Пономарьов. Про це повідомляє видання ОВД-News.
Також силовики затримали Михаїла Крігера, Ніколая Рекубратського, Юрія Самодурова, Михаїла Удімова, Анну Кречетову, Александра Мацкевича та Ольгу Мазурову.
Учасники акції тримали в руках плакати з гаслами: "Школи та лікарні замість бомб та снарядів", "Руки геть від України", "Геть владу чекістів", "Росія, не чіпай Україну", "Ні війні з Україною", "Свободу українським політв'язням" та "Ні виправданню війни".
Як розповів у коментарі "Еху Москви" Лев Пономарьов (коментар він давав сидячи у поліцейському автозаку), перед початком акції її намагалися зірвати "учасники прокремлівського руху "Серп".
Зазначимо, що в РФ діє так званий "Російський визвольний рух "SERB". Це націоналістичне угруповання було створено у 2014 році учасниками проросійських заворушень на сході України. Серед іншого, вони брали участь у спробі штурму Харківської облдержадміністрації. Пізніше члени угруповання втекли до РФ і почали переслідувати російських опозиціонерів
19 лютого, додає ОВД-News, поліція затримала на Червоній площі Москви активіста Івана Філюшина. Він із листком паперу, на якому було написано "Нівійні", пройшов від метро "Луб'янка" до Червоної площі, де його і затримали. На Філюшина склали протокол за ч. 5 ст. 20.2 КпАП РФ (Порушення правил організації мітингу, демонстрації, ходи чи пікетування).
Як раніше писав Фокус, РФ та Білорусь вирішили продовжити "перевірку сил реагування Союзної держави" після завершення військових навчань "Союзна рішучість-2022". Як заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, це рішення ухвалено у зв'язку "з наростанням військової активності біля кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі".
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в інтерв'ю ВВС заявив, що за даними розвідки, Росія "в якомусь сенсі" вже почала втілювати в життя план нового вторгнення в Україну. За даними Джонсона, внаслідок російського удару Київ нібито буде оточений.