В России в ближайшее время возможны теракты, — посольство США в РФ

Ранее американская дипмиссия рекомендовала гражданам США не посещать Россию, в том числе из-за возможной травли иностранцев.

Посольство США в Москве предупреждает своих граждан о возможных терактах в крупных городах России и возле украинской границы. Об этом сказано на сайте дипмиссии.

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"По сообщениям СМИ, имели место угрозы нападения на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль российской границы. с Украиной", — сказано в сообщении посольства.

В связи с этим американская миссия в Москве призывает граждан США к бдительности, следить за новостями, избегать места скоплений людей, а также "иметь планы эвакуации, которые не зависят от помощи правительства США".

Стоит отметить, что 23 января посольство США в России рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в РФ из-за угроз терактов, напряженности на границе с Украиной,ситуации с COVID-19, а также из-за возможной травли граждан США и других иностранцев.

"По всей России иностранцы могут стать жертвами травли, в том числе посредством нормативных актов, направленных конкретно против иностранцев", — сказано в предупреждении посольства от 23 января.

Как ранее писал Фокус, Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам немедленно покинуть Беларусь из-за наращивания Россией войск у границ с Украиной, в том числе и на белорусской территории. Госдеп также рекомендовал американцам выехать из Молдовы из-за военной активности России вокруг Украины.

Напомним, власти США приняли решение о переносе своего посольства из Киева во Львов из-за "резкого ускорения наращивания российских войск" возле украинских границ".

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что "эти разумные меры предосторожности" никак не скажутся на американской поддержке Украины.