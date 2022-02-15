Риск задержаний и конфликтов: Госдеп призвал американцев срочно покинуть Беларусь и Молдову

Минск произвольно применяет законодательство, а в Приднестровье возможны проблемы на КПВВ, заявили американские дипломаты. Госдеп подчеркивает непредсказуемую ситуацию в регионе из-за наращивания российских войск на границе с Украиной.

Госдепартамент США советует американским гражданам немедленно выехать из Беларуси на фоне наращивания Россией военной мощи на границе с Украиной. Об этом сказано в уведомлении для путешественников на сайте ведомства.

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В Госдепе обратили внимание на непредсказуемую ситуацию в регионе и внутри Беларуси. Минск применяет законы произвольно, поэтому существуют риски задержания, отметили в ведомстве.

Не рекомендуют ехать в Беларусь и по причине распространения коронавируса.

"Граждане США в Беларуси должны немедленно выехать коммерческим или частным транспортом. 31 января 2022 года Госдеп распорядился о выезде членов семей американских госслужащих из посольства в Минске", – сказано в уведомлении.

Возможности посольства США по оказанию плановых или неотложных услуг американцам в Беларуси сильно ограничены из-за политики местных властей, подчеркнули дипломаты.

[ + – ] Здание посольства США в Беларуси

"Посольство США напоминает гражданам США о необходимости проявлять повышенную осведомленность и бдительность в отношении политической и военной напряженности в регионе. Гражданам США рекомендуется избегать публичных демонстраций и регулярно пересматривать возможные планы отъезда в случае чрезвычайной ситуации", – отметили в Госдепартаменте.

Трудности в Молдове и Приднестровье

Госдеп выпустил предупреждение о срочном выезде из Молдовы из-за военной активности России вокруг Украины и неурегулированного конфликта между Приднестровьем и центральным правительством страны.

"Приднестровье — это самопровозглашенный регион, неподконтрольный молдавскому правительству в Кишиневе. Граждане США должны немедленно покинуть страну коммерческим или частным транспортом", – сказано в сообщении.

[ + – ] В Приднестровье наблюдаются трудности на контрольно-пропускных пунктах

Оказавшиеся в Приднестровье граждане США могут столкнуться с трудностями на контрольно-пропускных пунктах, предупредили дипломаты.

"Фотографирование военных объектов и сотрудников сил безопасности запрещено и может привести к неприятностям с властями", – предупредили в Госдепартаменте США.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен считает возможным начало вторжения России в Украину в любой момент. Вашингтон призывает своих граждан немедленно покинуть Украину.

Госдеп также приказал дипломатам, которые не занимают критически важные должности, покинуть Киев.

Фокус уже писал, что как минимум 20 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину из-за риска вторжения российской армии.