Ризик затримань та конфліктів: Держдеп закликав американців терміново залишити Білорусь та Молдову

Мінськ довільно застосовує законодавство, а в Придністров'ї можливі проблеми на КПВВ, заявили американські дипломати. Держдеп наголошує на непередбачуваній ситуації в регіоні через нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Держдепартамент США радить американським громадянам негайно виїхати з Білорусі через нарощування Росією військової сили на кордоні з Україною. Про це йдеться в повідомленні для мандрівників на сайті відомства.

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У Держдепі звернули увагу на непередбачувану ситуацію в регіоні та всередині Білорусі. Мінськ застосовує закони довільно, тому є ризики затримання, зазначили у відомстві.

Не рекомендують їхати до Білорусі й через поширення коронавірусу.

"Громадяни США в Білорусі повинні негайно виїхати комерційним або приватним транспортом. 31 січня 2022 року Держдеп розпорядився про виїзд членів сімей американських держслужбовців із посольства в Мінську", – йдеться в повідомленні.

Можливості посольства США надати планові або невідкладні послуги американцям у Білорусі дуже обмежені через політику місцевої влади, наголосили дипломати.

[ + – ] Будівля посольства США в Білорусі

"Посольство США нагадує громадянам США про необхідність проявляти підвищену обізнаність та пильність щодо політичної та військової напруженості в регіоні. Громадянам США рекомендують уникати публічних демонстрацій та регулярно переглядати можливі плани від'їзду в разі надзвичайної ситуації", – зазначили в Держдепартаменті.

Труднощі в Молдові та Придністров'ї

Держдеп випустив попередження про терміновий виїзд із Молдови через військову активність Росії навколо України та неврегульований конфлікт між Придністров'ям та центральним урядом країни.

"Придністров'я — це самопроголошений регіон, який не підконтрольний молдавському уряду в Кишиневі. Громадяни США повинні негайно залишити країну комерційним або приватним транспортом", – йдеться в повідомленні.

[ + – ] У Придністров'ї спостерігають складнощі на контрольно-пропускних пунктах

Громадяни США, які опинилися в Придністров'ї, можуть натрапити на труднощі на контрольно-пропускних пунктах, попередили дипломати.

"Фотографування військових об'єктів та співробітників сил безпеки заборонено і може призвести до неприємностей із владою", — попередили в Держдепартаменті США.

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен вважає початок вторгнення Росії в Україну будь-якої миті можливим. Вашингтон закликає своїх громадян негайно покинути Україну.

Держдеп також наказав дипломатам, які не обіймають критично важливі посади, покинути Київ.

Фокус уже писав, що щонайменше 20 країн рекомендували своїм громадянам покинути Україну через ризик вторгнення російської армії.