У Росії найближчим часом можливі теракти, — посольство США в РФ

Раніше американська дипмісія рекомендувала громадянам США не відвідувати Росію, зокрема через можливе цькування іноземців.

Посольство США в Москві попереджає своїх громадян про можливі теракти у великих містах Росії та біля українського кордону. Про це йдеться на сайті дипмісії.

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"За повідомленнями ЗМІ, мали місце погрози нападу на торгові центри, залізничні станції та станції метро, а також інші місця масового скупчення людей у великих містах, у тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, а також у районах підвищеної напруженості вздовж російського кордону з Україною", — сказано у повідомленні посольства.

У зв'язку з цим американська місія в Москві закликає громадян США до пильності, стежити за новинами, уникати місця скупчень людей, а також "мати плани евакуації, які не залежать від допомоги уряду США".

Варто зазначити, що 23 січня посольство США в Росії рекомендувало своїм громадянам утриматися від поїздок до РФ через загрози терактів, напруженість на кордоні з Україною, ситуацію з COVID-19, а також через можливе цькування громадян США та інших іноземців.

"По всій Росії іноземці можуть стати жертвами цькування, у тому числі за допомогою нормативних актів, спрямованих безпосередньо проти іноземців", — йдеться у попередженні посольства від 23 січня.

Як раніше писав Фокус, Держдепартамент США рекомендував американським громадянам негайно залишити Білорусь через нарощування Росією військ біля кордонів з Україною, у тому числі і на білоруській території. Держдеп також рекомендував американцям виїхати з Молдови через військову активність Росії навколо України.

Нагадаємо, влада США ухвалила рішення про перенесення свого посольства з Києва до Львова через "різке прискорення нарощування російських військ" біля українських кордонів".

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що "ці розумні запобіжні заходи" ніяк не позначаться на американській підтримці України.