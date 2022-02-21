Польша призвала своих граждан покинуть юго-восток Украины и не путешествовать без надобности

Полякам рекомендуют покинуть юго-восток Украины из-за возможного вторжения РФ. В других регионах страны не рекомендуется путешествовать из-за возросших ксенофобских настроений в обществе.

Польша призвала своих граждан покинуть юго-восточные регионы Украины, в том числе Крым и временно оккупированные территории ОРДЛО. Пребывая в других областях страны, поляки должны воздержаться от путешествий, если в них нет крайней необходимости, говорится на сайте МИД Польши.

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Также Польша рекомендует воздержаться от любых поездок в Харьковскую, Днепропетровскую, Донецкую, Луганскую, Полтавскую, Сумскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области, город Севастополь и Автономную Республику Крым.

Кроме того, полякам рекомендуется ограничить посещения туристических мест в Украине из-за возросшего напряжения в обществе. Отмечается, что на учреждения, памятники и мемориалы, связанные с Польшей недавно произошли нападения.

"В публичном пространстве появляются антипольские лозунги, символика и демонстрации. Во время поездки могут возникнуть провокационные ситуации, в частности, во время массовых собраний. Мы рекомендуем избегать их и уважать местные символы (флаги, эмблемы и т.п.)", – говорится в сообщении польского ведомства.

Тем полякам, которые сейчас находятся в Украине, нужно зарегистрироваться в системе Odyseusz (программа поддержки польских туристов за рубежом), внимательно следить за информацией от Министерства иностранных дел в профилях польских представительств и быть готовыми быстро покинуть Украину.

Напомним, Польша созвала срочное заседание ОБСЕ из-за ситуации на Донбассе. Цель встречи — обсудить эскалацию на востоке Украины и возобновить дипломатический диалог.

Ранее Фокус рассказал о том, что Польша — одна из стран, куда куда эвакуируются украинские IT-специалисты. Некоторые украинские и зарубежные IT-компании с офисами в Украине в рамках релокации обещают своевременные выплаты зарплат, подъемные, сохранение рабочих мест и даже временное жилье.