По запросу Украины: Польша созывает срочное заседание ОБСЕ из-за ситуации на Донбассе

Цель встречи — обсудить эскалацию на востоке Украины и возобновить дипломатический диалог.

Польша, по запросу Украины, в понедельник 21 февраля созывает срочное заседание постоянного совета ОБСЕ из-за стремительного ухудшения ситуации на Донбассе. Об этом в Twitter сообщил постоянный представитель Польши при ОБСЕ Адам Халачиньский.

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Отметим, что сейчас Польша председательствует в этой организации.

"Я пригласил к участию спецпредставителя Действующего главы ОБСЕ в Украине (и в Трехсторонней контактной группе, — ред) Микко Киннунена и главу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (Яшара Халита Чевика, — ред ). Решение проблем безопасности является основной задачей ОБСЕ", — написал Адам Халачиньский.

Польский дипломат также опубликовал официальный запрос украинской стороны о созыве заседания. Согласно этому документу, цель встречи — обсудить эскалацию на востоке Украины и возобновить дипломатический диалог.

Ранее писал Фокус, Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон выступили за скорейший созыв заседания Трехсторонней контактной группы и немедленное прекращение огня на линии разграничения на Донбассе. Однако, по информации российских СМИ, Москва не намерена созывать ТГК "ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшие дни" якобы из-за нежелания Киева вести прямые переговоры с "властями" оккупированных ОРДЛО. Пресс-служба президента Франции утверждает, что Путин согласился провести заседание ТГК. Однако в МИД РФ заявляют, что о результатах телефонного разговора Путина и Макрона Кремль уже сообщал, а "все остальное — трактовки".

Напомним, 20 февраля в Москве прокремлевские "активисты" и полиция разогнали акцию против войны с Украиной. Задержано 8 участников антивоенного пикета, в том числе 80-летний правозащитник Лев Пономарев.