За запитом України: Польща скликає термінове засідання ОБСЄ через ситуацію на Донбасі

Мета зустрічі – обговорити ескалацію на сході України та відновити дипломатичний діалог.

Польща, за запитом України, у понеділок 21 лютого скликає термінове засідання постійної ради ОБСЄ через стрімке погіршення ситуації на Донбасі. Про це у Twitter повідомив постійний представник Польщі при ОБСЄ Адам Галачіньський.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зазначимо, що зараз Польща головує у цій організації.

"Я запросив до участі спецпредставника Чинного голови ОБСЄ в Україні (і в Тристоронній контактній групі, — ред.) Мікко Кіннунена та голову Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (Яшара Халіта Чевіка, — ред). Вирішення проблем безпеки є основним завданням ОБСЄ", — написав Адам Галачінський.

Польський дипломат також опублікував офіційний запит української сторони щодо скликання засідання. Відповідно до цього документа, мета зустрічі – обговорити ескалацію на сході України та відновити дипломатичний діалог.

Як раніше писав Фокус, Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон виступили за якнайшвидше скликання засідання Тристоронньої контактної групи та негайне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі. Проте, за інформацією російських ЗМІ, Москва не має наміру скликати ТГК "ані сьогодні, ані завтра, ані найближчими днями" нібито через небажання Києва вести прямі переговори з "владою" окупованих ОРДЛО. Прес-служба президента Франції стверджує, що Путін погодився провести засідання ТГК. Однак у МЗС РФ заявляють, що про результати телефонної розмови Путіна та Макрона Кремль уже повідомляв, а "все інше — трактування".

Нагадаємо, 20 лютого в Москві прокремлівські "активісти" та поліція розігнали акцію проти війни з Україною. Було затримано 8 учасників антивоєнного пікету, зокрема 80-річного правозахисника Лева Пономарьова.