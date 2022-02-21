Польща закликала своїх громадян залишити південний схід України та не мандрувати без потреби

Полякам рекомендують залишити південний схід України через можливе вторгнення РФ. В інших регіонах країни не рекомендується подорожувати через зростання ксенофобських настроїв у суспільстві.

Польща закликала своїх громадян залишити південно-східні регіони України, зокрема Крим і тимчасово окуповані території ОРДЛО. Перебуваючи в інших областях країни, поляки повинні утриматися від подорожей, якщо вони не мають крайньої необхідності, йдеться на сайті МЗС Польщі.

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Також Польща рекомендує утриматися від будь-яких поїздок до Харківської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Полтавської, Сумської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської області, міста Севастополь і Автономну Республіку Крим.

Крім того, полякам рекомендується обмежити відвідування туристичних місць в Україні через збільшену напругу в суспільстві. Зазначається, що на установи, пам'ятники та меморіали, пов'язані з Польщею, нещодавно відбулися напади.

"У публічному просторі з'являються антипольські гасла, символіка та демонстрації. Під час поїздки можуть виникнути провокаційні ситуації, зокрема, під час масових зборів. Ми рекомендуємо уникати їх і поважати місцеві символи (прапори, емблеми тощо)", — йдеться в повідомленні польського відомства.

Тим полякам, які зараз перебувають в Україні, потрібно зареєструватися в системі Odyseusz (програма підтримки польських туристів за кордоном), уважно стежити за інформацією від Міністерства закордонних справ у профілях польських представництв і бути готовими швидко покинути Україну.

Нагадаємо, Польща скликала термінове засідання ОБСЄ через ситуацію на Донбасі. Мета зустрічі – обговорити ескалацію на сході України та відновити дипломатичний діалог.

Раніше Фокус розповів про те, що Польща є однією з країн, куди куди евакуюються українські IT-фахівці. Деякі українські та закордонні IT-компанії з офісами в Україні в межах релокації обіцяють своєчасні виплати зарплат, підйомні, збереження робочих місць і навіть тимчасове житло.