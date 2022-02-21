На трассе возле российского Белгорода установили скульптуру проститутки "Олечки" (видео)

Двуликий памятник "ночной бабочки Олечки" не простоял больше суток — его демонтировали по решению городских властей.

На автомобильной трассе между Белгородом и поселком Майский 20 февраля местные жители установили возле СТО скульптуру проститутки под названием — "Олечка". Авторы памятника утверждают, что памятник отражает образ "попутчицы" из 90-х, сообщает издание "Подъем".

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По словам работника местного автосервиса Сергея, двуликая скульптура создавалась с посылом к "чопорной общественности". "Олечку" смастерил местный кузнец со своими товарищами еще в ноябре, но решил поставить ее на всеобщее обозрение спустя 4 месяца.

"Задумка автора – взбудоражить чопорную общественность, потому что у нас тут властный контингент, скажем так, тугой. Как раз им чего-то подобного и не хватало. Пока реакции не было, тут же все медленно, все пока подумают", — сказал Сергей.

Сам автор двуликого монумента — кузнец Андрей признался, что для него "Олечка" — образ некой попутчицы из 90-х, которая днем работает кассиром в магазине "Пятерочка", а ночью она из-за материальных проблем, или из-за удовольствия выходит на трассу.

Однако "Олечка" не простояла на трассе и дня. По решению местных властей скульптуру демонтировали. Но автор не хочет оставить решение городских властей без внимания и намерен в ближайшее время разобраться, на каких основаниях его произведение убрали.

"По факту этого и ожидал, но не думал, что так оперативно дойдет до губернатора информация. Как мне сейчас позвонили, исходит от управления", — рассуждает Андрей, сказав при этом, что городом управляют "патриархи".

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