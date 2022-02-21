На трасі біля російського Білгорода встановили скульптуру повії "Олечки" (відео)

Дволикий пам'ятник "нічного метелика Олечки" не простояв більше доби — його демонтували за рішенням міської влади.

На автомобільній трасі між Білгородом і селищем Майський 20 лютого місцеві жителі встановили біля СТО скульптуру повії під назвою "Олечка". Автори пам'ятника стверджують, що пам'ятник відображає образ "попутниці" з 90-х, повідомляє видання "Підйом".

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За словами працівника місцевого автосервісу Сергія, дволика скульптура створювалася з посиланням до "манірної громадськості". "Олечку" змайстрував місцевий коваль зі своїми товаришами ще в листопаді, але вирішив поставити її на загальний огляд через 4 місяці.

"Задум автора – розбурхати манірну громадськість, тому що в нас тут владний контингент, скажімо так, тугий. Якраз їм чогось подібного й не вистачало. Поки реакції не було, відразу все повільно, всі поки що подумають", — сказав Сергій.

Сам автор дволикого монумента, коваль Андрій, зізнався, що для нього "Олечка" — образ якоїсь супутниці з 90-х, яка вдень працює касиркою в магазині "П'ятірочка", а вночі вона через матеріальні проблеми або через задоволення виходить на трасу.

Проте "Олечка" не простояла на трасі й дня. За рішенням місцевої влади скульптуру демонтували. Але автор не хоче залишити рішення міської влади поза увагою та має намір найближчим часом розібратися, на яких підставах його твір забрали.

"Фактично цього й очікував, але не думав, що так оперативно дійде до губернатора інформація. Як мені зараз зателефонували, походить від управління", — міркує Андрій, сказавши при цьому, що містом управляють "патріархи".

Раніше повідомлялося, що рішенням депутатів Київської міської ради в столиці демонтували пам'ятний знак на честь дружби міст Києва та Москви. Це рішення прокоментувала депутатка з партії "Голос" Аліна Михайлова, яка сказала, що "ніякої дружби з Росією немає".

З ініціативи Українського інституту національної пам'яті в Полтаві (УІНП) демонтували пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову. За словами регіонального представника УІНП у Полтавській області Олега Пустовгара, пам'ятник Суворову не становить культурно-історичної цінності.