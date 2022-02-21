В Уганде за убийство венценосных журавлей ввели пожизненное заключение

В Уганде осталось около 8 000 венценосных журавлей по сравнению с 35 000 в 1989 году. Альтернативой тюремному заключению является штраф в размере $175 млн.

В Уганде за убийство редкого венценосного журавля можно получить пожизненное заключение или огромный штраф в размере 20 миллиардов шиллингов ($175 миллион). Об этом заявили власти африканской страны, пишет Monitor.

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Отмечается, что птица, известная под научным названием Balearica regulorum gibbericeps, обитала в болотах и ​​полях Уганды.

Венценосный журавль, выбранный в качестве национального символа Уганды почти 100 лет назад, является одной из самых почитаемых птиц в стране.

"Его красота и элегантность были причиной того, что журавль был выбран в качестве национальной эмблемы Уганды, но разрушение среды его обитания и ряд факторов делают его находящейся под угрозой исчезновения птицей. Наказание за убийство венценосного журавля — пожизненное заключение или штраф 20 миллиардов шиллингов", — заявил Джордж Овойесигире, уполномоченный по охране дикой природы.

В мире насчитывается 16 различных видов журавлей, четыре из которых обитают в Африке, включая "большого" серого венценосного журавля в Уганде. По данным местных властей, в Уганде осталось около 8 000 венценосных журавлей по сравнению с 35 000 в 1989 году.

Министр туризма, дикой природы и древностей Уганды Том Бутиме также отметил, что многие виды растений и животных в стране находятся под угрозой исчезновения.

28 февраля в Каиколонго округа Лвенго пройдет фестиваль журавлей, чтобы местные жители оценили важность хохлатого журавля и, следовательно, прекратили его убивать.

Ранее Фокус сообщал, что ученые выяснили, почему в Мексике птицы падают с неба. Массовое падение птиц зафиксировали в одном из городов Мексики и местные жители предположили, что виной всему новые технологии. Но на самом деле причиной падения сотен желтоголовых трупиалов могла стать другая хищная птица.

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