В Уганді за вбивство вінценосних журавлів запровадили довічне ув'язнення

В Уганді залишилося приблизно 8 000 вінценосних журавлів порівняно з 35 000 у 1989 році. Альтернативою ув'язнення є штраф у розмірі $175 млн.

В Уганді за вбивство рідкісного вінценосного журавля можна отримати довічне ув'язнення або величезний штраф у розмірі 20 мільярдів шилінгів (175 мільйонів доларів). Про це заявила влада африканської країни, пише Monitor.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Зазначається, що птах, відомий під науковою назвою Balearica regulorum gibbericeps, мешкав у болотах і полях Уганди.

Вінценосний журавель, обраний як національний символ Уганди майже 100 років тому, є одним із найбільш шанованих птахів у країні.

"Його краса й елегантність були причиною того, що журавель був обраний як національна емблема Уганди, але руйнування середовища проживання і низка факторів роблять його птахом, який перебуває під загрозою зникнення. Покарання за вбивство вінценосного журавля — довічне ув'язнення або штраф 20 мільярдів шилінгів" — заявив Джордж Овоєсігіре, уповноважений з охорони дикої природи.

У світі налічується 16 різних видів журавлів, чотири з яких живуть в Африці, враховуючи "великого" сірого вінценосного журавля в Уганді. За даними місцевої влади, в Уганді залишилося приблизно 8 000 вінценосних журавлів порівняно з 35 000 у 1989 році.

Міністр туризму, дикої природи та старожитностей Уганди Том Бутіме також зазначив, що багато видів рослин і тварин у країні перебувають під загрозою зникнення.

28 лютого в Каїколонго округу Лвенго пройде фестиваль журавлів, щоб місцеві жителі оцінили важливість чубатого журавля і, отже, припинили його вбивати.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені з'ясували, чому в Мексиці птахи падають з неба. Масове падіння птахів зафіксували в одному з міст Мексики і місцеві жителі припустили, що провиною усьому нові технології. Але насправді причиною падіння сотень жовтоголових трупіалів міг стати інший хижий птах.

Також учені представили топ-10 найбільших птахів у світі.