Боррель пригрозил Беларуси санкциями и потерей суверенитета в случае вторжения России с ее территории

Любая дальнейшая агрессия против Украины повлечет сильный ответ ЕС, и это также будет применимо к Беларуси, сказал глава дипломатии ЕС.

Европейский Союз применит санкции по отношению к Беларуси, если Россия совершит атаку на Украину с ее территории. Об этом заявил в понедельник, 21 февраля, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

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"Любая дальнейшая агрессия против Украины повлечет сильный ответ ЕС. Я бы хотел добавить, что это также будет применимо к Беларуси, если атака будет совершена с ее территории или с ее участием", — сказал Боррель.

Шеф дипломатии ЕС отметил, что сейчас идет так называемая "сателизация" Беларуси Российскй Федерацией. Боррель считает, что вследствие этого Беларусь может потерять свою независимость и нейтральный ядерный статус.

"Она будет втянута в этот конфликт, она потеряет свой суверенитет [и столкнется] с непрозрачным размещением российских сил. Беларусь потеряет свой нейтральный ядерный статус", — утверждал Боррель.

Также он заявил, что Брюссель предложит странам — членам Евросоюза ввести санкции против РФ, если Москва признает независимость так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

Боррель пообещал, что страны-члены отреагируют "сильным единым фронтом", если Путин примет это решение.

Ранее Фокус сообщал, что в ЕС еще не решили, какие санкции введут против России в случае признания "ДНР" и "ЛНР". В то же время МИД Эстонии в Twitter называет возможное признание самопровозглашенных республик "грубым нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины" и отмечает, что ЕС должен ввести в таком случае строгие санкции против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский экстренно созвал заседание СНБО на фоне возможного признания "Л/ДНР" Россией.