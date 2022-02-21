Боррель пригрозив Білорусі санкціями та втратою суверенітету в разі вторгнення Росії з її території

Будь-яка подальша агресія проти України спричинить сильну відповідь ЄС, і це також буде застосовано до Білорусі, сказав голова дипломатії ЄС.

Європейський Союз застосує санкції щодо Білорусі, якщо Росія здійснить атаку на Україну з її території. Про це заявив у понеділок, 21 лютого, верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС у Брюсселі.

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"Будь-яка подальша агресія проти України спричинить сильну відповідь ЄС. Я хотів би додати, що це також буде застосовано до Білорусі, якщо атака буде здійснена з її території або з її участю", — сказав Боррель.

Шеф дипломатії ЄС зазначив, що зараз триває так звана "сателізація" Білорусі Російською Федерацією. Боррель вважає, що внаслідок цього Білорусь може втратити свою незалежність та нейтральний ядерний статус.

"Вона буде втягнута в цей конфлікт, вона втратить свій суверенітет [і зіткнеться] з непрозорим розміщенням російських сил. Білорусь втратить свій нейтральний ядерний статус", — стверджував Боррель.

Також він заявив, що Брюссель запропонує країнам-членам Євросоюзу ввести санкції проти РФ, якщо Москва визнає незалежність так званих Донецької та Луганської народних республік.

Боррель пообіцяв, що країни-члени відреагують "сильним єдиним фронтом", якщо Путін ухвалить це рішення.

Раніше Фокус повідомляв, що в ЄС ще не вирішили, які санкції запровадять проти Росії в разі визнання "ДНР" та "ЛНР". Водночас МЗС Естонії у Twitter називає можливе визнання самопроголошених республік "грубим порушенням міжнародного права і суверенітету та територіальної цілісності України" і зазначає, що ЄС має запровадити в такому разі суворі санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський екстрено скликав засідання РНБО на тлі можливого визнання "Л/ДНР" Росією.