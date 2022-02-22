Сирия заявила о намерении признать независимость "Л/ДНР", — МИД

Глава МИД Сирии Фейсал Микдад добавил, что уже обсуждал возможное признание "республик" сирийской стороной с Сергеем Лавровым, однако разговор состоялся до соответствующего решения Москвы.

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил о том, что Дамаск может в скором времени признать независимость так называемых "республик" Луганской и Донецкой областей, сообщает информационное агентство ТАСС.

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Для официального признания "Л/ДНР" необходимо провести соответствующие процедуры в парламенте республики, отметил Микдад.

"Это решение должно пройти через парламент, это должно пройти через разные инстанции. Но отношения Сирии с республиками начались уже давно", — уточнил он.

Глава МИД добавил, что он уже обсуждал вопрос о признании "Л/ДНР" сирийской стороной с его российским коллегой Сергеем Лавровым, но это было еще до подписания Владимиром Путиным президентского указа.

По словам министра, вопрос о признании независимости "республик" будет рассмотрен "как можно раньше". Микдад также отметил, что данный вопрос требует отдельного уточнения, а именно: нужно выяснить порядок признания — или рассматривать по отдельности признание "ЛНР" и "ДНР", или принять общее решение.

Глава МИД также подчеркнул, что вопреки мнению Запада, признание Москвой независимости "Л/ДНР" "укрепляет мир и безопасность" в регионе, а соответствующий президентский указ Владимира Путина является единственно правильной мерой противостояния Западу и его "разрушительной политике, гегемонии и господству над народами".

Ранее сообщалось, что 3 января российские ВВС нанесли ракетно-бомбовый удар по районам возле города Идлиб в Сирии, в результате которого вышла из строя водонасосная станция, что обслуживает город-миллионик.

В сирийский порт Тартус 4 февраля вошли 6 больших десантных кораблей из состава Северного и Балтийского флотов. Экипажи кораблей приступили к пополнению запасов горюче-смазочных материалов, питьевой воды и еды до требуемых норм.