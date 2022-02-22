Сирія заявила про намір визнати незалежність "Л/ДНР", — МЗС

Глава МЗС Сирії Фейсал Мекдад додав, що вже обговорював можливе визнання "республік" сирійською стороною із Сергієм Лавровим, проте розмова відбулася до відповідного рішення Москви.

Міністр закордонних справ Сирії Фейсал Мекдад заявив, що Дамаск може незабаром визнати незалежність так званих "республік" Луганської та Донецької областей, повідомляє інформаційне агентство ТАРС.

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Для офіційного визнання "Л/ДНР" необхідно провести відповідні процедури в парламенті республіки, зазначив Мекдад.

"Це рішення має пройти через парламент, це має пройти через різні інстанції. Але стосунки Сирії з республіками розпочалися вже давно", — уточнив він.

Глава МЗС додав, що він уже обговорював питання про визнання "Л/ДНР" сирійською стороною з його російським колегою Сергієм Лавровим, але це було ще до підписання Володимиром Путіним президентського указу.

За словами міністра, питання про визнання незалежності "республік" розглянуть "якнайскоріше". Мекдад також зазначив, що це питання потребує окремого уточнення, а саме: потрібно з'ясувати порядок визнання — або окремо розглядати визнання "ЛНР" і "ДНР", або прийняти спільне рішення.

Глава МЗС також підкреслив, що всупереч думці Заходу, визнання Москвою незалежності "Л/ДНР" "зміцнює мир і безпеку" в регіоні, а відповідний президентський указ Володимира Путіна є єдиним правильним способом протистояти Заходу та його "руйнівній політиці, гегемонії та пануванню над народами".

Раніше повідомляли, що 3 січня російські ВПС завдали ракетно-бомбового удару по районах біля міста Ідліб у Сирії, внаслідок якого вийшла з ладу водопомпова станція, що обслуговує місто-мільйонник.

До сирійського порту Тартус 4 лютого ввійшли 6 великих десантних кораблів зі складу Північного та Балтійського флотів. Екіпажі кораблів розпочали поповнення запасів пально-мастильних матеріалів, питної води та їжі до необхідних норм.