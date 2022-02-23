В Америке два боевых вертолета Blackhawk рухнули на спуск горнолыжного курорта (видео)

Машины чудом не задели отдыхающих, при этом экипажи вертолетов остались в живых.

22 февраля два вертолета Blackhawk разбились возле горнолыжного курорта в американском штате Юта. Удивительно, но экипажи летательных аппаратов остались живы, сообщает Associated Press.

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[ + – ] У одного из вертолетов отвалился винт

Инцидент произошел поблизости горнолыжного курорта Сноуберд, находящемся в 47 км от Солт-Лейк-Сити. Два вертолета Нацгвардии штата Юта совершали тренировочный полет в ходе плановых учений. Интересно, что авария произошла всего в нескольких сотнях метров от оживленной трассы, по которой катаются лыжники и сноубордисты. Они стали свидетелями крушения, отметив, что вертолеты шли очень близко к земле, а при падении у одного из них отвалился винт. Любители зимних видов спорта отделались лишь испугом. Не пострадали и члены экипажей боевых вертолетов. О причинах аварии власти не сообщили, но представитель Национальной гвардии штата Юта Джаред Джонс отметил, что пилоты отрабатывали посадку в сложной местности при неблагоприятных погодных условиях.

"Мы тренируемся на пределе возможностей, чтобы быть готовыми к боевым действиям в любой точке мира. Экипажи берут на себя определенный уровень риска. Каждый раз, когда вы летите на вертолете, это сопряжено с опасностью. Я просто счастлив, что все в порядке", — сказал Джонс.

После аварии администрация курорта закрыла подъемники и спуск рядом с местом крушения. Сейчас власти исследуют место падения и пытаются установить причины аварии.

Напомним, в штате Луизиана, вертолет рухнул на оживленную автотрассу. При падении он повредил линию электропередач, из-за чего 20 тысяч жителей из городов Кеннер и Метари лишились света на несколько часов.

Ранее Фокус сообщал, что у берегов Калифорнии в США упал в море вертолет MH-60S. Вертолет поднялся в воздух с авианосца USS Abraham Lincoln и разбился во время выполнения полета в 110 км от побережья Сан-Диего.