В Америці два бойові вертольоти Blackhawk впали на спуск гірськолижного курорту (відео)

Машини дивом не зачепили відпочивальники, при цьому екіпажі вертольотів залишилися живими.

22 лютого два вертольоти Blackhawk розбилися біля гірськолижного курорту в американському штаті Юта. Дивно, але екіпажі літальних апаратів залишилися живими, повідомляє Associated Press.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] В одного з гелікоптерів відвалився гвинт

Інцидент стався поблизу гірськолижного курорту Сноуберд, що розташований за 47 км від Солт-Лейк-Сіті. Два вертольоти Нацгвардії штату Юта здійснювали тренувальний політ під час планових навчань. Цікаво, що аварія сталася всього за кілька сотень метрів від жвавої траси, якою катаються лижники та сноубордисти. Вони стали свідками катастрофи, зазначивши, що гелікоптери йшли дуже близько до землі, а при падінні в одного з них відвалився гвинт. Любителі зимових видів спорту відбулися лише переляком. Не постраждали й члени екіпажів бойових гелікоптерів. Про причини аварії влада не повідомила, але представник Національної гвардії штату Юта Джаред Джонс зазначив, що пілоти відпрацьовували посадку в складній місцевості за несприятливих погодних умов.

"Ми тренуємося на межі можливостей, щоб бути готовими до бойових дій у будь-якій точці світу. Екіпажі беруть на себе певний рівень ризику. Щоразу, коли ви летите на вертольоті, це пов'язано з небезпекою. Я просто щасливий, що все гаразд", — сказав Джонс.

Після аварії адміністрація курорту закрила підйомники та спуск поряд із місцем аварії. Зараз влада досліджує місце падіння та намагається встановити причини аварії.

Нагадаємо, у штаті Луїзіана вертоліт упав на жваву автотрасу. При падінні він пошкодив лінію електропередач, через що 20 тисяч жителів із міст Кеннер і Метарі втратили світло на кілька годин.

Раніше Фокус повідомляв, що біля берегів Каліфорнії в США впав у море вертоліт MH-60S. Вертоліт піднявся в повітря з авіаносця USS Abraham Lincoln і розбився під час виконання польоту за 110 км від узбережжя Сан-Дієго.