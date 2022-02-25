Вторжение России в Украину: Евросоюз не рассматривает отключение Москвы от SWIFT

Страны ЕС разошлись во мнениях в данном вопросе, опасаясь угроз в сфере своей энергетической безопасности.

Отключения России от системы всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) пока не вошло в согласованный список антироссийских санкций. Как сообщает агентство Bloomberg, причина этому — опасения стран Евросоюза относительно безопасности своей энергосистемы.

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Источники агентства утверждают, что Германия и Франция выступили против отключения РФ от системы SWIFT, опасаясь угроз в сфере энергообеспечения. В то же время представители стран ЕС в своем решении учли активизацию иных платежных систем, в частности китайских и российских.

Напомним, что речь идет о санкционных мерах против России, которые вводятся из-за ее военной агрессии на территории Украины. Но подобная инициатива имеет несколько недостатков:

Во-первых, все платежи, по мнению журналистов BBC, проходящие через систему SWIFT являются предельно прозрачными для американских спецслужб. И в случае если Россию отключат от системы, банки РФ воспользуются альтернативными платежными системами, что гораздо усложняет сбор данных для разведки США.

Во-вторых, отключение России от SWIFT повлечет за собой и глобальные последствия, поскольку это нанесет удар по МВФ и Всемирному банку, которые исповедуют идею мировой глобализации после завершения Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что 22 февраля депутаты Верховной Рады проголосовала за постановление, в котором звучит призыв к международному сообществу об отключении России от системы SWIFT. Постановление поддержали 336 нардепов.

Канал CNN сообщил, что во время обсуждения представителями ЕС вопроса об отключении России от межбанковской системы SWIFT не было достигнуто соглашения. Страны Евросоюза разделились во мнениях по данному вопросу, преследуя свои экономические интересы.