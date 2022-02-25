Вторгнення Росії в Україну: Євросоюз не розглядає відключення Москви від SWIFT

Країни ЄС розійшлися в думках щодо цього питання, побоюючись загроз у сфері своєї енергетичної безпеки.

Відключення Росії від системи всесвітніх міжбанківських фінансових каналів зв'язку (SWIFT) поки що не увійшло до узгодженого списку антиросійських санкцій. Як повідомляє агентство Bloomberg, причиною цього є побоювання країн Євросоюзу щодо безпеки своєї енергосистеми.

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Джерела агентства стверджують, що Німеччина та Франція виступили проти відключення РФ від системи SWIFT, побоюючись загроз у сфері енергозабезпечення. Водночас, представники країн ЄС у своєму рішенні врахували активізацію інших платіжних систем, зокрема китайських та російських.

Нагадаємо, що йдеться про санкційні заходи проти Росії, які запроваджуються через її військову агресію на території України. Але подібна ініціатива має кілька недоліків:

По-перше, всі платежі, на думку журналістів BBC, що проходять через систему SWIFT, є гранично прозорими для американських спецслужб. І якщо Росію відключать від системи, банки РФ скористаються альтернативними платіжними системами, що значно ускладнює збір даних для розвідки США.

По-друге, відключення Росії від SWIFT спричинить і глобальні наслідки, оскільки це завдасть удару МВФ і Світовому банку, які сповідують ідею світової глобалізації після завершення Другої світової війни.

Раніше повідомлялося, що 22 лютого депутати Верховної Ради проголосувала за ухвалу, у якій звучить заклик до міжнародної спільноти про відключення Росії від системи SWIFT. Постанову підтримали 336 нардепів.

Канал CNN повідомив, що під час обговорення представниками ЄС питання про відключення Росії від міжбанківської системи SWIFT не було досягнуто згоди. Країни Євросоюзу розділилися в думках з цього питання, переслідуючи свої економічні інтереси.