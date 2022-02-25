"Вопрос еще открыт": Министр финансов ФРГ озвучил риски связанные с отключением РФ от SWIFT

Кристиан Линднер прокомментировал позицию некоторых европейских политиков, которые выступили с острой критикой новых санкций против России.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер перед встречей министров финансов стран ЕС заявил, что отключение России от системы SWIFT "будет означать высокий риск того, что Германия больше не будет получать газ и сырье из России", сообщает немецкое издание The Local.

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По словам министра, все страны-члены ЕС должны ясно понимать последствия ужесточения санкций против РФ, хотя "вопрос все еще открыт". Эту позицию Линднер озвучил в ответ на высказывания некоторых европейских политиков, которые занимают жесткую позицию и выступают за немедленное отключение РФ от международной межбанковской системы SWIFT.

В частности бывший президент Европейского совета Дональд Туск обрушился с критикой на страны ЕС, включая Германию, и заявил, что в войне России против Украины все настоящее: бомбы, жестокость, жертвы украинских граждан и "безумие Путина". Но позиция Германии, Венгрии и Италии оказалась "притворной".

"Только ваши санкции оказались"притворными". Все правительства, которые заблокировали введение жестких санкций — опозорились", — написал Туск своем Twitter.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что перекрытие доступа к SWIFT российским банкам — крайняя мера, однако ее по-прежнему рассматривают, несмотря на сообщение президента США Джо Байдена о том, что Европа пока против включения в список санкционных мер пункт об отключении от SWIFT.

Напомним, что 24 февраля страны Европейского союза разделились во мнениях относительно ужесточения экономических санкций против России после начала вооруженного вторжения в Украину. Некоторые представители ЕС высказалась против отключения России от системы всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT.

Президент США Джо Байден провел вечером 24 февраля провозгласил новый пакет санкций против России. Фокус выяснил, почему американский президент считает, что очередные санкции являются "более сильными, чем вывод из SWIFT".