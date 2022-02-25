"Питання ще відкрите": Міністр фінансів ФРН озвучив ризики, пов'язані з відключенням РФ від SWIFT

Крістіан Лінднер прокоментував позицію деяких європейських політиків, які виступили із гострою критикою нових санкцій проти Росії.

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер перед зустріччю міністрів фінансів країн ЄС заявив, що відключення Росії від системи SWIFT "означатиме високий ризик того, що Німеччина більше не отримуватиме газ і сировину з Росії", повідомляє німецьке видання The Local.

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За словами міністра, всі країни-члени ЄС повинні точно розуміти наслідки посилення санкцій проти РФ, хоча "питання все ще відкрите". Цю позицію Лінднер озвучив у відповідь на висловлювання деяких європейських політиків, які займають жорстку позицію та виступають за негайне відключення РФ від міжнародної міжбанківської системи SWIFT.

Зокрема, колишній президент Європейської ради Дональд Туск обрушився з критикою на країни ЄС, включаючи Німеччину, і заявив, що у війні Росії проти України все справжнє: бомби, жорстокість, жертви українських громадян та "божевілля Путіна". Але позиція Німеччини, Угорщини та Італії виявилася "удаваною".

"Тільки ваші санкції виявилися "удаваними". Усі уряди, які заблокували введення жорстких санкцій — зганьбилися", — написав Туск у Twitter.

Міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що перекриття доступу до SWIFT російським банкам — крайній захід, проте його, як і раніше, розглядають, незважаючи на повідомлення президента США Джо Байдена про те, що Європа поки що проти включення до списку санкційних заходів пункт про відключення від SWIFT.

Нагадаємо, що 24 лютого країни Європейського союзу розділилися на думку щодо посилення економічних санкцій проти Росії після початку збройного вторгнення в Україну. Деякі представники ЄС висловилися проти відключення Росії від системи всесвітніх міжбанківських фінансових каналів зв'язку SWIFT.

Президент США Джо Байден увечері 24 лютого проголосив новий пакет санкцій проти Росії. Фокус з'ясував, чому американський президент вважає, що чергові санкції є "сильнішими, ніж виключення із SWIFT".