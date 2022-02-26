Французские ВМС задержали российское судно в проливе Ла-Манш

Торговое судно Baltic Leader перехватили французские власти ночью 26 февраля. Его заподозрили в связях с российскими финансовыми интересами, против которых введены санкции Запада в связи с вторжением России в Украину.

127-метровое торговое судно задержали корабли французского ВМФ, когда оно пересекало пролив Па-де-Кале — северо-восточное продолжение пролива Ла-Манш, сообщает France Bleu.

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Судно под названием Baltic Leader направили в порт Булонь-сюр-Мер. Это судно подозревают в связях с российскими финансовыми интересами, на которые направлены европейские санкции, из-за вторжения России в Украину.

Французские корабли, которые патрулируют воды пролива отслеживают перемещения мигрантов. Во время рейда они заметили российский корабль. После того, как прибыл таможенный корабль Франции, все суда сопроводили российское торговое судно к французскому побережью для проверки.

По данным морской префектуры, это судно прибыло из Руана, перевозит автомобили и имеет право плавать во французских водах. Но французские власти решили проверить связаны ли владельцы судна и груза с санкциями, которые ввели против России. По крайне мере у французов есть на этот счет подозрения.

Как сообщает РБК, факт задержания судна подтвердили в посольстве РФ во Франции. Капитан российского судна связался с посольством и там выясняют причины задержания.

По данным сервисов VesselFinder и MarineTraffic, оно находится в Булонь-сюр-Мер и должно отплыть в Санкт-Петербург. Порт приписки — Монровия, столица Либерии.

Напоминаем, что ЕС вводит беспрецедентные санкции против российских авиакомпаний. Они могут потерять половину своих самолетов из-за невозможности использовать европейские авиасудна, в частности, Airbus.

Фокус также писал о том, что министр финансов Германии озвучил риски связанные с отключением РФ от SWIFT. Кристиан Линднер заявил, что отключение России от системы SWIFT "будет означать высокий риск того, что Германия больше не будет получать газ и сырье из России".