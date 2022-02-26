Французькі ВМС затримали російське судно у протоці Ла-Манш

Торговельне судно Baltic Leader перехопило французьку владу вночі 26 лютого. Його запідозрили у зв'язках із російськими фінансовими інтересами, проти яких запроваджено санкції Заходу у зв'язку із вторгненням Росії в Україну.

127-метрове торгове судно затримали кораблі французького ВМФ, коли воно перетинало протоку Па-де-Кале — північно-східне продовження протоки Ла-Манш, повідомляє France Bleu.

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Судно під назвою Baltic Leader направили до порту Булонь-сюр-Мер. Це судно підозрюють у зв'язках із російськими фінансовими інтересами, на які спрямовані європейські санкції через вторгнення Росії в Україну.

Французькі кораблі, які патрулюють води протоки, відстежують переміщення мігрантів. Під час рейду вони побачили російський корабель. Після того як прибув митний корабель Франції, всі судна супроводжували російське торгове судно до французького узбережжя для перевірки.

За даними морської префектури, це судно прибуло з Руана, перевозить автомобілі та має право плавати у французьких водах. Але французька влада вирішила перевірити, чи пов'язані власники судна та вантажу з санкціями, які ввели проти Росії. Принаймні французи мають з цього приводу підозри.

Як повідомляє РБК, факт затримання судна підтвердили у посольстві РФ у Франції. Капітан російського судна зв'язався з посольством, і там з'ясовують причини затримання.

За даними сервісів VesselFinder і MarineTraffic, воно знаходиться в Булонь-сюр-Мер і має відплисти до Санкт-Петербурга. Порт приписки — Монровія, столиця Ліберії.

Нагадуємо, що ЄС запроваджує безпрецедентні санкції проти російських авіакомпаній. Вони можуть втратити половину своїх літаків через неможливість використовувати європейські авіасуди, зокрема Airbus.

Фокус також писав про те, що міністр фінансів Німеччини озвучив ризики, пов'язані з відключенням РФ від SWIFT. Крістіан Лінднер заявив, що відключення Росії від системи SWIFT "означатиме високий ризик того, що Німеччина більше не отримуватиме газ і сировину з Росії".