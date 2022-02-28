Великобритания планирует закрыть свои порты для российских судов

Ограничение коснется судов под российским флагом, зарегистрированных в РФ, принадлежащих России, контролируемых, зафрахтованных или эксплуатируемых ею.

Министр транспорта Великобритании Грант Шеппс обратился во все британские порты с просьбой не предоставлять доступ российским судам. Об этом он сообщил в Twitter.

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Он уточнил, что просил закрыть доступ в порты Великобритании для судов под российским флагом, зарегистрированным, принадлежащим, контролируемым, зафрахтованным или эксплуатируемым Россией.

"Учитывая действия Путина в Украине, я ясно дал понять, что эти суда здесь не приветствуются", — написал Шеппс.

Как сообщалось ранее, 32 страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Это существенно снизит возможности россиян перемещаться на самолетах.

Со своей стороны, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция использует полномочия в соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, которые позволяют закрывать проливы Босфор и Дарданеллы для иностранных военных кораблей в военное время и в случае угрозы.