Великобританія планує закрити свої порти для російських суден

Обмеження стосуватиметься суден під російським прапором, зареєстрованих у РФ, які належать Росії, контрольованих, зафрахтованих чи експлуатованих нею.

Міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс звернувся до всіх британських портів з проханням не надавати доступ російським суднам. Про це він повідомив у Twitter.

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Він уточнив, що просив закрити доступ до портів Великої Британії для суден під російським прапором, або якими володіє та які зареєструвала, контролює, зафрахтувала або використовує Росія.

"З огляду на дії Путіна в Україні, я ясно дав зрозуміти, що ці судна тут не вітають", — написав Шеппс.

Як повідомлялося раніше, 32 країни закрили свій повітряний простір для російських літаків. Це значно знизить можливості росіян переміщатися літаками.

Зі свого боку, президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина використовує повноваження відповідно до Конвенції Монтре 1936 року, які дозволяють закривати протоки Босфор та Дарданелли для іноземних військових кораблів у воєнний час та в разі загрози.