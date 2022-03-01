Польша начала процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве

В рамках изъятия недвижимости в Варшаве будут участвовать два объекта, одно из которых — школа при посольстве России.

Польское правительство начало процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве, в том числе здания школы при посольстве. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Республики Польша.

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Отмечается, что МИД обратился в компетентные органы государственной власти с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации в Варшаве.

В отношении этих объектов вынесены вступившие в законную силу решения польских судов, предписывающие передать их законному владельцу — Государственному казначейству.

В одном из этих зданий находится школа при посольстве РФ в Польше, в другом — проживали раньше российские дипломаты, теперь оно требует ремонта.

Кроме того, МИД рекомендовал использовать все доступные процессуальные средства для обеспечения скорейшего проведения судебных разбирательств по другим делам, связанным с недвижимостью.

Сообщается, что выступление министерства было вызвано грубым несоответствием количества недвижимости, находящейся в собственности в польско-российских отношениях, и отсутствием перспективы найти решение этого вопроса в обозримом будущем.

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