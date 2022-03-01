Польща розпочала процес вилучення російської нерухомості у Варшаві

У межах вилучення нерухомості у Варшаві братимуть участь два об'єкти, один із яких — школа при посольстві Росії.

Польський уряд розпочав процес вилучення російської нерухомості у Варшаві, у тому числі будівлі школи при посольстві. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Республіки Польща.

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Зазначається, що МЗС звернулося до компетентних органів державної влади з поданням про порушення виконавчого провадження щодо двох об'єктів нерухомості, що не використовуються в дипломатичних та консульських цілях, що перебувають у незаконному володінні Російської Федерації у Варшаві.

Щодо цих об'єктів винесено рішення польських судів, що набрали законної сили, і наказують передати їх законному власнику — Державному казначейству.

В одній із цих будівель знаходиться школа при посольстві РФ у Польщі, в іншій — проживали раніше російські дипломати, тепер вона потребує ремонту.

Крім того, МЗС рекомендувало використовувати всі доступні процесуальні засоби для забезпечення якнайшвидшого проведення судових розглядів у інших справах, пов'язаних з нерухомістю.

Повідомляється, що виступ міністерства був викликаний грубою невідповідністю кількості нерухомості, що перебуває у власності у польсько-російських відносинах, та відсутністю перспективи знайти вирішення цього питання в найближчому майбутньому.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін заборонив вивозити із РФ понад $10 тисяч. За допомогою такого рішення у Москві сподіваються стабілізувати фінансову стабільність Росії після введених санкцій.

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