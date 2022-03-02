Польша просит ЕС предоставить Украине 100 млрд евро на восстановление, - Моравецкий

Инвестиционный пакет включает в себя так называемый "быстрый путь" для вступления Украины в Евросоюз, обмен студентами и обеспечение энергетической безопасности страны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, предложив пакета мер стоимостью 100 млрд евро, который будет включать в себя план реконструкции и восстановления инфраструктуры Украины, финансируемый Европейским Союзом. Об этом Моравецкий сообщил в Twitter.

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Как пишет польская газета Inwestycje, инвестиционный пакет также включает в себя так называемый "быстрый путь" для вступления Украины в ЕС, обмен знаниями и студентами и энергетическую безопасность страны.

"Украина должна видеть надежду впереди. Необходим план реконструкции, о котором я говорил с председателем Европейской комиссии, например, 100 миллиардов евро, которые будут финансироваться Европейским Союзом, чтобы в ближайшие годы восстановить эту разрушенную инфраструктуру, разрушенные школы, больницы, разбомбленные поселения", — сказал Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи с Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

Польский премьер отметил, что ЕС официально принял заявку Украины на членство в Евросоюзе и, после того как война закончится, ее экономике будут необходимы новые инвестиции.

"Экономике Украины нужны новые инвестиции, новые рабочие места — а также энергетическая безопасность, как важный элемент восстановления после войны, которая должна закончиться как можно скорее", — отметил Моравецкий.

Премьер добавил, что общий план помощи послевоенной Украине состоит из пяти шагов: финансируемый ЕС план реконструкции на сумму 100 млрд евро, быстрый путь вступления Украины в ЕС, обмен студентами и энергетическая безопасность.

Ранее сообщалось, что правительство Польши начало процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве, в том числе здания школы при посольстве.

Укрзализниця добавит несколько вагонов к поезду по маршруту Киев-Варшава, чтобы помочь большему числу беженцев эвакуироваться из Украины. Дополнильные вагонами предназначены, в первую очередь, для эвакуации женщин и детей.