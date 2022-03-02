Польща просить ЄС надати Україні 100 млрд євро на поновлення, — Моравецький

Інвестиційний пакет включає так званий "швидкий шлях" для вступу України до Євросоюзу, обмін студентами та забезпечення енергетичної безпеки країни.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, запропонувавши пакет заходів вартості 100 млрд євро, який включатиме план реконструкції й відновлення інфраструктури України, що фінансується Європейським Союзом. Про це Моравецький повідомив у Twitter.

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Як пише польська газета Inwestycje, інвестиційний пакет також включає так званий "швидкий шлях" для вступу України до ЄС, обмін знаннями та студентами й енергетичну безпеку країни.

"Україна має бачити надію попереду. Необхідний план реконструкції, про який я говорив із головою Європейської комісії, наприклад, 100 мільярдів євро, які фінансуватимуться Європейським Союзом, щоб найближчими роками відновити цю зруйновану інфраструктуру, зруйновані школи, лікарні, розбомблені поселення", — сказав Моравецький на пресконференції за підсумками зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.

Польський прем'єр зазначив, що ЄС офіційно прийняв заявку України на членство в Євросоюзі, і після того, як війна закінчиться, її економіці будуть потрібні нові інвестиції.

"Економіці України потрібні нові інвестиції, нові робочі місця, а також енергетична безпека як важливий елемент відновлення після війни, яка має закінчитися якнайшвидше", — зазначив Моравецький.

Прем'єр додав, що загальний план допомоги повоєнній Україні складається з п'яти кроків: план реконструкції, що фінансується ЄС, на суму 100 млрд євро, швидкий шлях вступу України до ЄС, обмін студентами й енергетична безпека.

Раніше повідомлялося, що уряд Польщі розпочав процес вилучення російської нерухомості у Варшаві, у тому числі будівлі школи при посольстві.

Укрзалізниця додасть кілька вагонів до поїзда маршрутом Київ-Варшава, щоб допомогти більшій кількості біженців евакуюватися з України. Додаткові вагони призначені, насамперед, для евакуації жінок і дітей.