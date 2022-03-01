"Укрзалізниця" додала вагони для евакуації людей із Києва до Варшави: як виїхати

Рейс відправляється з Київського вокзалу о 19:13, в Польщі українцям нададуть притулок та їжу спочатку.

Державний перевізник "Укрзалізниця" додасть кілька вагонів до потяга маршрутом Київ-Варшава, щоб вивезти людей зі столиці через вторгнення Росії в Україну. Подробиці пресслужба організації повідомила в офіційному телеграм-каналі.

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Рейс №67 з додатковими вагонами призначений насамперед для евакуації жінок та дітей. Він вирушає з Київського вокзалу 1 березня о 19.13.

Як обіцяє "Укрзалізниця", на кордоні з Польщею на пасажирів чекатиме спеціальний потяг із польських вагонів, який вирушить до Польщі. У Варшаві українцям нададуть притулок, їжу та всі зручності для проживання на перший час.

Для забезпечення попиту на виїзд усіх охочих з України, Укрзалізниця на станції у Львові також додала вагони до потяга №36, що прямує за маршрутом Одеса-Перемишль. Крім того, додала новий рейс з Києва до Львова швидкісним потягом "Інтерсіті", який відправляється о 12:40 з Дарницького вокзалу.

1 березня "Укрзалізниця" запланувала такі рейси по станції Київ :

▪№738 Київ-Пасажирський— Запоріжжя (11:50)

▪№045 Ужгород — Краматорськ (12:06)

▪№114, 142 Лиман — Львів (13:34)

▪№749 Київ-Пасажирський — Івано-Франківськ (14:07)

▪№769 Київ-Пасажирський — Кам'янець-Подільський (14:25)

▪№055 Київ-Пасажирський — Рахів (15:02)

▪№013 Київ-Пасажирський — Солотвине (17:12)

▪№740 Київ-Пасажирський – Кривий Ріг Головний (17:22)

▪№790 Київ-Пасажирський — Кропительський (17:42)

▪№792 Київ-Пасажирський — Кременчук (17:42)

▪№081 Київ-Пасажирський — Ужгород (18:30)

▪№067 Київ-Пасажирський — Варшава НД (18:48)

У Facebook АТ "Укрзалізниця" опублікувала звернення голови правління Олександра Камишина. За його словами, в умовах воєнного часу перевізник окремо складатиме графік маршрутів наступного дня і розміщуватиме їх на офіційних ресурсах до 21:00.

"Я перепрошую у всіх наших пасажирів та відвідувачів вокзалів за те, що ми зараз майже не забезпечуємо належного комфорту. На жаль, в умовах війни нам доводиться жертвувати комфортом заради безпеки. Ми на це йдемо свідомо", — заявив Олександр Камишин.

Раніше "Укрзалізниця" закликала охочих виїхати до ЄС прямувати на вокзал Чопа. На станції створили транспортний хаб з аптеками та магазинами, де можна розміститися, очікуючи рейсу за кордон. З Чопа до Захона (Угорщина) щодня курсують 9 пар потягів по шість вагонів, проте на них необхідно купувати квитки.

Як повідомила ООН, станом на 27 лютого з України через війну поїхали понад 200 тисяч людей. Представниця Управління у справах біженців Шабія Манту спрогнозувала, що кількість військових мігрантів може зрости до 4 млн людей.