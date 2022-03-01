"Укрзалізниця" добавила вагоны для эвакуации людей из Киева в Варшаву: как выехать

Рейс отправляется с Киевского вокзала в 19:13, в Польше украинцам предоставят убежище и еду на первое время.

Государственный перевозчик "Укрзалізниця" добавит несколько вагонов к поезду по маршруту Киев-Варшава, чтобы вывезти людей из столицы из-за вторжения России в Украину. Подробности пресс-служба организации сообщила в официальном Телеграм-канале.

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Рейс №67 c дополнильными вагонами предназначен, в первую очередь, для эвакуации женщин и детей. Он отправляется из Киевского вокзала 1 марта в 19:13.

Как обещает "Укрзалізниця", на границе с Польшей пассажиров будет ждать специальный поезд из польских вагонов, который отправится в Польшу. В Варшаве украинцам предоставят убежище, еду и все удобства для провиживания на первое время.

Для обеспечения спроса на выезд всех желающих из Украины, "Укрзалізниця" на станции во Львове также добавила вагоны к поезду №36, следующего по маршруту Одесса — Перемышль. Кроме того, добавила новый рейс из Киева во Львов на скоростном поезде "Интерсити", который отправляется в 12:40 из Дарницкого вокзала.

1 марта "Укрзалізниця" запланировала такие рейсы по станции Киев:

▪№738 Киев-Пассажирский— Запорожье (11:50)

▪№045 Ужгород — Краматорск (12:06)

▪№114, 142 Лиман — Львов (13:34)

▪№749 Киев-Пассажирский — Ивано-Франковск (14:07)

▪№769 Киев-Пассажирский — Каменец-Подольский (14:25)

▪№055 Киев-Пассажирский — Рахов (15:02)

▪№013 Киев-Пассажирский — Солотвино (17:12)

▪№740 Киев-Пассажирский – Кривой Рог Главный (17:22)

▪№790 Киев-Пассажирский — Кропительский (17:42)

▪№792 Киев-Пассажирский — Кременчуг (17:42)

▪№081 Киев-Пассажирский — Ужгород (18:30)

▪№067 Киев-Пассажирский — Варшава ВС (18:48)

В Facebook АТ "Укрзалізниця" опубликовала обращение председателя правления Александра Камышина. По его словам, в условиях военного времени перевозчик будет отдельно составлять график маршрутов на следующий день и размещать их на официальных ресурсах до 21:00.

"Я прошу прощения у всех наших пассажиров и посетителей вокзалов за то, что мы сейчас почти не обеспечиваем должного комфорта. К сожалению, в условиях войны нам приходится жертвовать комфортом ради безопасности. Мы на это идем сознательно", — заявил Александр Камышин.

Ранее "Укрзалізниця" призвала желающих выехать в ЕС направляться на вокзал ​​Чопа. На станции создали транспортный хаб с аптеками и магазинами, где можна разместиться в ожидании рейса за границу. Из Чопа в Захон (Венгрия) ежедневно курсируют 9 пар поездов по шесть вагонов, однако на них необходимо покупать билеты.

Как сообщила ООН, по состоянию на 27 февраля из Украины из-за войны уехали более 200 тысяч человек. Представительница Управления по делам беженцев Шабия Манту спрогнозировала, что количество военных мигрантов может вырасти до 4 млн человек.