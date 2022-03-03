Радиостанция и сайт "Эхо Москвы" будут ликвидированы

Большинством голосов совета директоров радио "Эхо Москвы" было принято решение о полной ликвидации радио, сайта и youtube-канала "Эхо Москвы".

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

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Ранее, 2. марта 2022 года радио было отключено от эфира по требованию Генпрокуратуры. Роскомнадзор заблокировал его сайт.

Утром в четверг главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов предположил, что совет директоров радио может принять решение о разрыве контракта с ним и ликвидации радиостанции.

Сообщение о необходимости ограничить доступ к радио "Эхо Москвы" и телеканалу "Дождь" появилось на сайте Генеральной прокуратуры РФ вечером 1 марта. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что соответствующие требования уже внесены в Роскомнадзор.

Сам Алексей Венедиктов комментировал, что редакция информационного ресурса "не согласна с позицией Генпрокуратуры. И будет обжаловать решение в суде".

Накануне Венедиктов дал комментарий изданию "РИА Новости" и сообщил, что из страны уезжать не собирается.

Ранее Фокус сообщал, что в России начали блокировать радиостанцию "Эхо Москвы" и телеканал "Дождь" из-за слов о войне в Украине.